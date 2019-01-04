杭州新版控烟令 值得全国效仿

1月1日，杭州新版“最严控烟令”——《杭州市公共场所控制吸烟条例》正式实施，其中，电子烟也被纳入禁烟范围。北京市控烟协会会长张建枢表示，杭州的升级控烟令在全国“率先走出了一步”，呼吁北京今后在修法中也将电子烟纳入控烟范围。（11月2日新京报）

电子烟算不算是一种“烟”，一直有争议。很多国家的研究和论证，都认定它也是一种烟，因为电子烟不但产生烟雾，而且含有尼古丁等烟草的基本“内涵物质”。电子烟该不该和卷烟一样列入控烟禁烟之列，则争议更多。

反对的观点认为，电子烟较卷烟的危害小得多。然而，公众健康意识和权利意识越来越“严苛”的今天，对危害的容忍度也越来越低。何况，公众对于二手烟危害的认知，早已突破了传统的“尼古丁危害”，又多了雾霾、颗粒、pm2.5等概念。电子烟尽管尼古丁含量较低，但其烟雾会给周围空气造成污染，其中含有多少pm2.5成分，也都是叫人不放心的问题。

电子烟也是烟，同样会污染空气，造成二手烟的危害，这是不争的事实。但因为制度缺失，使得这种烟一直堂而皇之地在公共场所出现。对此，不管是管理者的管理，还是公众劝说，都没有依据。

这一次，杭州新版的“最严控烟令”将电子烟也一并禁之，这“率先的一步”可谓是“填补”了地方控烟法规的“空白”。北京市控烟协会会长呼吁北京市积极跟进；相信各地公众都会有这种想法。笔者认为，国家相关部委应对电子烟产品给予明确定性，以促使地方控烟法规的完善。

今年8月,国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局联合发布了《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》。此举的目的，不仅为避免电子烟伤害未成年人，还因为，吸电子烟同样会产生烟瘾。未成年人吸电子烟时间长了，有了烟瘾、产生依赖，就可能进一步去吸卷烟。其实，对成年人来说，也存在这种问题。电子烟确实可以成为一些烟民戒烟过渡期的替代品，但同时，电子烟也具有从不吸卷烟向吸卷烟过渡的“初级烟草”功能。如果国家层面明确了电子烟也是烟，电子烟包装物上也应标注“吸电子烟有害健康”的警示文字。