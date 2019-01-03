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美研究：居住环境绿化度可以影响心脏健康

2019年01月03日10:03 来源：环球网

据英国路透社12月29日报道，一项小型研究表明，人们居住环境周围的绿化程度会直接影响到居民的身心健康，例如压力状态、血管健康、心脏病几率等。

该项研究发表在《美国心脏协会期刊》，研究人员收集了来自美国肯塔基州路易斯维尔一家心脏病诊所408名患者的血液和尿液样本，检测了其中的各种代表压力和心脏病风险的生物标记物，又借助美国国家航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)的卫星数据来估算每个人居住环境的绿化程度。

研究发现，在绿化程度最高的社区中，居民尿液中的肾上腺素水平相比之下较低，这表明其压力水平较低;同时，尿液水平也较低，是氧化应激的标志，称为F2-异前列烷;此外，这些人维持健康血管的能力也更高。

该研究的参与者平均年龄为51岁，大多数都存在超重、高血压或高胆固醇的情况，且生活在绿化有限的地区。宾夕法尼亚州丹维尔的盖辛格环境健康研究员安妮玛丽 赫希表示，绿化空间可能会鼓励人们进行更多的体育活动，更高密度的树木和灌木也可以通过降低某些污染物的含量来改善空气质量。“绿色空间还可以通过促进与邻居的互动，增强社会凝聚力，这也与健康和幸福息息相关。”

此外，更多的绿化也可能使人的心情更加愉快。“绿色空间作为一道屏障，阻挡住带来强压力感的环境特征，包括交通噪音和令人不快的建筑结构。”赫希说：“与此同时，绿色空间有助于恢复健康，挡住消极的想法和感受，从而减轻人们的压力。”(实习编译：曲培培 审稿：刘洋)

(责编：许晓华、杨迪)


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