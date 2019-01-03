杭州控烟令升级 首提禁吸电子烟

2019年1月1日，最新修订的《杭州市公共场所控制吸烟条例》（简称《条例》）正式实施，被网友称为“史上最严控烟令”。

《条例》对一些公共场所的室外区域提出了禁烟要求，具体包括托儿所、幼儿园、中小学校、少年宫、教育培训机构等主要为未成年人提供教学的场所，妇幼保健院、儿童医院等主要为妇女、儿童提供服务的医疗卫生机构、儿童福利机构，以及体育健身场馆、演出场所的室外观众坐席和比赛、健身、演出区域，对社会开放的文物保护单位等公共场所。

值得关注的是，《条例》明确规定，吸烟是指吸入、呼出烟草的烟雾或有害电子烟气雾，因此，禁止吸烟场所不仅禁止点燃烟草制品和吸传统卷烟，也禁止吸电子烟。

此外，新京报记者注意到，该《条例》与2018年5月公布的《关于修改<杭州市公共场所控制吸烟条例>的决定（草案）》有一个明显的改动，就是没有了“允许室内设置吸烟区”这一项。

“公司办公环境内一直严格控烟的，不过关于电子烟也不让吸了，确实还没看到相关提示，可能没那么快。”昨日，在杭州某互联网公司工作的李先生告诉新京报记者，杭州在禁烟方面一直很严格，办公楼里没有吸烟室，楼下户外场合有指定的吸烟区，大家都到那里吸烟，而且不可以“游烟”（边走边抽）。室内也确实能看到抽电子烟的，“希望此次控烟令的升级可以落到实处”。

昨日，北京市控烟协会会长张建枢告诉新京报记者，杭州此次在全国“率先走出了一步”，呼吁北京今后在修法中将电子烟纳入控烟范围。

追访1

控电子烟旨在确保立法前瞻性

为何此次将电子烟纳入控烟范围？杭州市疾控中心相关负责人昨日向新京报记者表示，近年来，随着国家公共场所禁烟力度的不断加大，电子烟、加热不燃烧烟草制品等新型烟草制品正在快速兴起。世界卫生组织对此认为，任何形式的烟草使用都有害健康，包括使用电子烟和加热不燃烧烟草制品等新型烟草制品。

为确保立法的前瞻性，杭州此次控烟令的修改将有害电子烟纳入控烟范围，并明确了吸烟的定义为：吸烟是指吸入、呼出烟草的烟雾或有害电子烟气雾，以及持有点燃的烟草制品的行为。

该负责人说，截至目前，杭州控烟部门还没有接到过有关电子烟的投诉。本次纳入《条例》，是基于电子烟对健康危害的考虑，电子烟的烟雾与一般的烟草制品的烟雾一样会损害周围人群的健康。

该负责人表示，《条例》实施以后，电子烟管控与普通烟草制品一样。电子烟管理难度在于更新换代快，不断出现的新产品导致认定难度大，烟民因为认识上的误区，会导致与执法人员产生矛盾和争执。

追访2

电子烟容易伤害未成年人

市场上电子烟无统一标准也无正规销售渠道，那么纳入控烟条例的电子烟具体指什么？该位负责人表示，电子烟实际上是一种尼古丁释放设备，它产生的烟雾中，同样含有尼古丁，还含有其他有害成分。

尼古丁本身有剧毒，即使少量摄入也会抑制胎儿大脑发育，对儿童的大脑和记忆能力等均有损害。电子烟的烟雾中还有对肾脏有损害作用的二甘醇和亚硝胺等致癌物。不仅如此，由于电子烟装置的加温速度过快，在此过程中，还会产生一种叫做丙烯醛的剧毒物质。

该负责人介绍，电子烟释放有害的二手烟，会严重影响周边人群的健康。世界卫生组织在《烟草控制框架公约》第6次缔约方会议上提交的《电子尼古丁传送系统》报告中明确指出：电子烟的气雾并不像营销这些制品时宣称的仅仅是“水蒸汽”，其仍含有尼古丁、有毒物质并产生细小、超细微粒。

该负责人说，电子烟会误导青少年认为其尼古丁含量不大，而开始吸食，不知不觉染上烟瘾，成为烟民。2018年8月，我国发布了《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》。通告指出，大部分电子烟的核心成分是经提纯的烟碱即尼古丁。尼古丁属于剧毒化学品，未成年人呼吸系统尚未发育成型，吸入此类雾化物会对肺部功能产生不良影响，使用不当还可能导致烟碱中毒等多种安全风险。“这也是杭州此次将电子烟纳入控烟范围的重要原因。”

■ 延展

电子烟投诉多 北京考虑纳入控烟令

新京报记者了解到，2018年对于电子烟纳入控烟条例的呼吁一直存在。2018年7月10日，国航CA106航班发生氧气面罩脱落事件，调查后发现是副驾驶抽电子烟，害怕烟雾扩散被发现，操作失误导致飞机紧急骤降；随后的8月，北京地铁一乘客吸电子烟与他人产生冲突。事件引发人们对公共场所是否应禁吸电子烟的讨论，行业协会也召开发布会呼吁将电子烟纳入控烟范围。

2018年10月，北京市卫生和计划生育监督所发布相关数据显示，2015年6月1日到2018年9月30日，北京控烟条例实施40个月，发现不合格单位22139户次，行政处罚（罚款）1917家单位，罚款543.79万元。共处罚违法吸烟个人8883人，罚款46.525万元。

北京市卫生和计划生育监督所在发布数据时介绍，电子烟等新兴烟草类型的投诉不断。北京还没有将其纳入执法范围，属于监管空白。北京将加强电子烟危害及管理模式的研究，探索公共场所禁止使用电子烟的可行性，为电子烟的管理提供相关依据。

“北京市人大相关人员也在接纳控烟协会的建议，考虑今后如果有修法，会研究考虑电子烟也纳入其中。”北京市控烟协会会长张建枢介绍，北京现有的控烟令是4年前制定，当时电子烟没有如此普及，因此没有纳入控烟范围，但目前电子烟泛滥严重，确实应该认真对待。

■ 链接

多个国家和地区严控电子烟

目前，不少国家和地区已在公共场合控制电子烟。据媒体报道，2016年，美国交通部宣布，对于所有来往美国的定期航班运营商、包机运营商以及外国航司的航班上，禁止使用电子烟。去年，美国纽约州州议会在《清洁室内空气法案》（Clean Indoor Air Act）中新增对电子烟的管理规定，获参议院批准。公共场所、餐馆、酒吧等禁烟场所将全面禁止使用电子烟。

2017年12月底，泰国政府严禁电子烟入境。今年初，该国禁烟令再次升级，24座海滩禁止吸烟，着重监控电子烟。网上，不少旅游攻略专门就电子烟提醒游客。据媒体报道，一位英国游客就曾因违法使用电子烟收到了125英镑的罚单。

此外，还有西班牙、澳大利亚、中国香港等国家和地区，对公共场所吸食电子烟均有严格管控。

新京报记者 刘洋