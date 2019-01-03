新国标近日正式实施 食用油配方将不再成“机密”

备受关注的食用油新国标——《食品安全国家标准 植物油》于2018年12月21日起正式实施。这一市场呼唤良久的国家标准出台具有划时代意义，将结束原料配比不清、以次充好的行业乱象，促进建立透明规范的消费环境和市场秩序，引领行业高质量发展。

食用油新国标已经酝酿多年，此次是在原有4个标准基础上整合修订。其中最重要的变化是增加了“食用植物调和油的标签标识应注明各种食用植物油的比例”要求，并鼓励注明产品中大于2%脂肪酸组成的名称和含量。对于这个增项要求，业内专家表示高度肯定。

新国标为何明确要求食用植物调和油公开配方比例？

调和油是由两种或两种以上成品油，按一定比例科学调配制成的食用油。相比玉米油、大豆油、花生油等单一植物油，调和油含有更丰富多样的微量营养成分，脂肪酸平衡性具有优势。随着近年来消费者对营养和风味需求的多样化，调和油越来越受到青睐，年销量达数百万吨。

虽然调和油营养更具优势，需求量越来越大，但消费者却长期存在知情盲区——旧国标对调和油配方比例、营养成分没有强制性要求明确和公开，随意勾兑、标识混乱、以次充好、混淆概念等不良现象充斥市场。“什么油贵就标什么、哪种油便宜就多配哪种”成为行业潜规则，真正的配方比例则成为“最高机密”。据调查，由此而起的纠纷和投诉多以厂商败诉收尾，消费者“配方公开”的呼声日益高涨。

行业乱象早已引起国家相关部门关注。资料显示，2004年底就酝酿并启动了行业标准的修订制定工作。在2013年底的征求意见稿中即提出，调和油产品标签应当注明各种食用植物油比例。但新标准迟迟没有出台，很大程度上是因为后期缺乏有效准确的检测方法。

在这一过程中，中储粮、中粮等央企迈出了重要一步，率先主动公开调和油配方配比。中粮福临门于2017年底发布全新产品“福临门营养家食用植物调和油”，同时公开配方比例与营养成分。福临门“掌门人”王庆荣认为，要尊重消费者知情权、重塑行业形象，必须这样做。

新国标将从制度上规范行业发展，极大促进行业企业提高产品品质、开展技术研发。伴随着新国标实施，食用调和油市场格局将面临巨大调整，会有更多调和油生产企业加入到公开配方阵营中来。