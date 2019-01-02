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阿扎那韦等7个过期 专利药尚无仿制申请

2019年01月02日08:53 来源：中国医药报

日前，药品审评中心发布通知，将阿扎那韦等7个专利到期的药品纳入《第二批专利权到期、终止、无效且尚无仿制申请的药品清单》。

本次筛选出的7个药品分别为：美国Bristol-Myers Squibb公司研发的硫酸阿扎那韦，用于治疗和预防艾滋病毒/艾滋病；美国Boehringer Ingelheim公司研发的替拉那韦，可与利托那韦联合治疗艾滋病病毒感染；日本Otsuka公司研发的盐酸莫扎伐普坦，用于治疗低钠血症；美国Mitsui Norin公司研发的赛儿茶素，用于治疗生殖器疣；美国Novartis公司研发的半延胡索酸阿利吉仑，用于治疗肾素型高血压；美国Alcon公司研发的非那沙星，用于治疗由铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌引起的急性外耳炎；美国Vanda公司研发的他司美琼，用于治疗非24小时睡眠-觉醒症。

药审中心相关工作人员表示，经检索国家专利数据，上述7个药品截至2018年10月未发现国内有效的化合物专利。申请人如参考上述名单进行研发申报，应关注相关专利的最新情况，并在提交注册申请时提供不侵犯专利的声明。（记者窦洁）

(责编：李轶群、杨迪)


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