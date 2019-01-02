美研究：高脂高糖饮食可能影响乳腺癌治疗效果

众所周知，高脂高糖食物的危害众多，甚至增加患癌风险。现在，美国一项新研究又发现，高脂高糖食物会导致体内糖基化终末产物（AGEs）水平升高，影响对一些乳腺癌患者的治疗效果。

糖基化终末产物在体内积聚是营养物质、糖和脂肪分解所造成的结果，这是一个无法避免的自然过程。先前已发现，糖基化终末产物聚集可能与一系列疾病相关，包括糖尿病、阿尔茨海默病、心血管疾病等。

美国南卡罗来纳医科大学研究人员发现，富含脂肪和糖的加工食物或通过烧烤、煎、炸等方式烹饪的食物会提升体内糖基化终末产物水平。对雌激素受体阳性乳腺癌患者而言，体内糖基化终末产物水平升高会影响他莫昔芬的治疗效果。他莫昔芬是一种雌激素受体调节剂，是治疗这类乳腺癌的常用药。

利用乳腺癌细胞系模型开展的实验显示，糖基化终末产物会增加雌激素受体阿尔法的磷酸化，从而持续激活某种通路，促进乳腺癌细胞生长。加入他莫昔芬将抑制这些癌细胞生长，但再加入糖基化终末产物会导致癌细胞再次生长。这意味着，对糖基化终末产物水平高的雌激素受体阳性乳腺癌患者，他莫昔芬的治疗效果可能不太好。

相关论文已发表在学术杂志《乳腺癌研究与治疗》上。领导研究的南卡罗来纳医科大学助理教授戴维·特纳说，研究揭示了与饮食有关的糖基化终末产物对乳腺癌疗法治疗效果的影响，据此也许能为患者设计生活方式干预手段，尽量避免他们体内糖基化终末产物水平升高。