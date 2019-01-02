元旦迎新饭局扎堆 专家提醒肠胃“伤不起”

火锅、烤肉、串串……辞旧迎新，不少市民进入了“聚会模式”，各种辛辣刺激食物列入餐单，甚至还加入多场豪饮。专家提醒，过度摄入刺激饮食，容易诱发急性肛肠类疾病。

进入新的一年，成都市民徐先生约上几个好友聚会，暴饮暴食后，徐先生发现自己排便困难，不仅疼痛还伴有鲜血。他赶紧到医院求助，经诊断，发现是痔疮并且有肛周皲裂的问题。

成都市第三人民医院肛肠科副主任医师刘青说，元旦迎新饭局扎堆，肛肠科患者收诊也时常出现小高峰，不少患者是被频繁摄入的辛辣刺激饮食所“放翻”。

刘青说，打破日常饮食习惯的聚会油腻餐饮，容易导致消化系统功能紊乱引起便秘或腹泻，诱发或加重痔疮等疾病。另外，摄入过多辛辣食物或大量饮酒，易刺激肛周血管扩张、破裂，尤其本身已有肛肠问题的患者，更容易在食用后引起疾病复发。

刘青提醒，频繁聚会期间建议勿重复选择重口味食物种类，比如不要与火锅、羊肉汤锅等“天天见”，在辣度选择上有所节制，尤其是体质火旺的人群、肛肠疾病患者更要注意。