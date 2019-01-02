爱心护脑 远离“伤心榜单”

大多数与高血压相关的心血管事件，比如心肌梗死、脑梗死等是动脉粥样硬化的并发症，而且动脉粥样硬化的进展是心肌梗死或脑梗死的根本原因。那么，如何远离心脑血管疾病呢？首先，我们要看看您有没有以下这些恶习。

国际学术杂志《柳叶刀》上的一项研究，首次对导致心脏病发作的“最后一根稻草”做了排名。让我们看看这份 “伤心榜单”。

第一位：在闹市骑车

主要原因是空气污染，其中骑车上班者危险最大。因为这些人吸入的尾气最多、“受污染”最严重，还要耗费一定体力踩踏自行车，容易引发供血不足。拥堵的交通很容易让人紧张、焦虑，也容易引发血压升高。

第二位：用力解大便

解干大便、搬桶装水这些突发动作，让人从静态中突然发力，瞬间内血压迅速升高，心脏承受的压力也会随之剧增。此外，血压不稳时，血管斑块的活动性就会增加，容易脱落。

第三位：大量喝酒或咖啡

适量的酒精和咖啡能产生抗氧化物质，保护心脏，但过量饮用弊大于利。因为酒精和咖啡能让心率加快、血压升高，扣动心脏病发作的扳机。如果长期酗酒，会破坏心肌，久而久之导致心脏衰竭。

第四位：心情抑郁

坏情绪是心脏大敌，而抑郁首当其冲。心脏得不到休息，使得血压、心率都会升高，对心脏健康非常不好。建议有了困难多和家人、朋友沟通，避免发怒、大悲大喜，控制好情绪。

第五位：暴饮暴食

一顿饱餐很容易就诱发了心梗、脑梗，因此不要轻易放纵自己的食欲。平时吃饭最好七八成饱，并且营养要均衡。

第六位：纵欲过度

适度、愉悦的性生活会让人心情舒畅，但放纵的性欲会让心脏衰竭。有冠心病的人最好不用伟哥。

第七位：吸食毒品

吸食可卡因的人，患心脏病的风险是正常人的23倍。

第八位：吸烟或被动吸烟

吸烟的人发生心肌梗死的风险是常人的3倍；戒烟15年后，各种风险和不抽烟的人一样。

第九位：吃得太咸、太甜

吃盐多不仅可以升高血压，同时还能使血浆胆固醇升高，加快动脉粥样硬化。饮食中含大量甜饮料或爱吃甜食的孩子，成年后心脏病危险会大大增加。

第十位：久坐不动

越来越多的“宅男宅女”和办公室“久坐族”，在享受“坐”得舒坦的同时，还要防止“坐”以待病，甚至“坐”以待毙。因为久坐会导致新陈代谢的改变，增加患心脏病的风险。