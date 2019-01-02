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我国呼吸机肺炎致病菌被发现

程守勤

2019年01月02日08:45 来源：健康报网

近日，东南大学附属中大医院重症医学科邱海波教授团队在国际感染病顶尖期刊《临床感染病》杂志上，在线发表一项最新研究成果，多药耐药的革兰氏阴性杆菌是我国ICU内呼吸机相关性肺炎的主要致病菌，早发与晚发呼吸机相关性肺炎的致病微生物分布类似，临床预后无显著差异。

据该研究项目实施者谢剑锋博士介绍，邱海波教授团队联合全国14家医学中心，针对重症医学科呼吸机相关性肺炎的流行病学现状，展开为期3年的研究。结果发现，多药耐药的革兰氏阴性杆菌是我国ICU内呼吸机相关性肺炎的主要致病菌。早发与晚发呼吸机相关性肺炎的致病微生物分布类似，临床预后也无显著差异。该结果与西方发达国家的研究结果存在显著不同，为我国经验性选择抗菌药物治疗ICU内呼吸相关性肺炎提供了流行病学依据。

该项研究发现，患者在ICU内一旦发生呼吸机相关性肺炎，接近一半患者在4周内死亡，早期合理的抗菌药物使用是降低患者病死率的关键措施。（记者程守勤）

(责编：李轶群、杨迪)


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