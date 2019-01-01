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嗓子难受，选对润喉茶

2019年01月01日09:11 来源：人民网-生命时报

冬季是上火高发期，不少人都有咽喉肿痛的症状，即使喝水也没什么帮助，于是会擅自买些清热解毒的中药代茶饮来喝，但发现效果并不尽如人意。中国医科大学航空总医院中医科王希利教授提醒，嗓子不适并非都是上火引起的，清热解毒不是“万能方”。根据其不同症状表现，大家不妨试试以下4款药茶。

1.罗麦清咽茶。如果有咽干、咽痒等不适，可取适量罗汉果、麦冬、薄荷、桔梗、甘草冲泡饮用，此方能生津利咽、缓解口鼻干燥。

2.甘桔利喉茶。咽喉伴有声哑、失音等情况，应取适量生甘草、桔梗、麦冬、玄参、杭白菊煎煮，可开宣肺气、畅快咽喉。

3.金蒲消炎茶。取适量金银花、蒲公英、生甘草、木蝴蝶、薄荷、贡菊、胖大海一起煎煮饮用，这些药物清热解毒、消炎止痛的效果非常好，尤其适合咽喉肿痛、声音嘶哑的人群。

4.防霾清肺茶。将适量乌梅、罗汉果、金钱草、桔红、百合、甘草一起煎煮，可润肺化痰、生津止咳，对咽喉不利、咳嗽咯痰的治疗效果尤佳。

润喉利咽类代茶饮，其服用方法有其特别之处，饮用时应慢慢湿润于咽部，再缓缓咽下，多次反复，以便药物在咽部充分发挥药效。▲

(责编：崔元苑、许心怡)


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