博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会在青岛举办新闻发布会

2018年12月29日上午，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会承办地新闻发布会在青岛市国际会议中心举行。本次发布会由博鳌亚洲论坛和青岛市政府共同举办，健康相关政府主管部门代表、有关国家驻华代表、世界卫生组织等国际组织代表、中外媒体代表和卫生健康相关企业代表约300人出席发布会。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东在会上宣布，博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会将于2019年6月11日至12日在山东青岛举行。李保东秘书长对山东省委省政府全力支持筹办大会表示感谢，对青岛市承办大会的热情态度和完善的办会条件予以高度评价。山东省副省长孙继业发表讲话，表达了省政府对于在青岛举行全球健康论坛大会的全力支持和热切希望，要求青岛市做好各项工作，确保大会顺利召开。全球健康论坛大会主席、世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍女士介绍了首届大会的组织和筹备情况。青岛市副市长刘建军就青岛市各项准备工作进行了专门介绍。

博鳌亚洲论坛是一个非官方、非营利性的国际组织，在致力于促进亚洲区域合作与全球共同发展的同时，也密切关注与民生相关的重大问题，积极参与全球健康治理的讨论，于今年7月宣布成立全球健康论坛这一全球性高端对话与合作平台。首届全球健康论坛大会将和世界卫生组织等国际机构深度合作，并得到了国家健康相关主管部门的大力支持。大会提出“健康无处不在”的口号，将围绕“人人得享健康”的主题，讨论健康相关领域热点问题，汇聚各方智慧，促进全球合作。