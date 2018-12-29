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河北省南宫市医院又一例院前溶栓成功实施

2018年12月29日14:10 来源：人民网-人民健康网

2018年12月24日上午，南宫市人民医院120急救中心接到求救电话，急诊科迅速安排医护人员出诊。医护人员到达现场迅速查体、做心电图，微信上传心电图至胸痛中心李其朝主任，经诊断患者为急性ST段抬高型下壁心肌梗死，立刻为患者开放静脉通路。

在赶往医院途中，为了第一时间对患者开通血管，以减少其并发症以及死亡率，医护人员与患者家属做进一步沟通，向患者家属交代病情，同时询问患者病史，确定无溶栓禁忌症后告知紧急溶栓治疗的必要性。在患者家属签订知情同意书后在救护车上给予尿激酶原，实施院前溶栓。

在救护车驶向南宫市人民医院的同时，院内已开通绿色通道。患者被安全送达抢救室，半小时后胸痛、胸闷情况已经缓解，一小时后复查心电图ST段回落到基线，这预示患者阻塞血管已经被溶通。

南宫医院成功实施的第二例院前溶栓。早期溶栓，特别是“院前溶栓”治疗是院前急救急性心肌梗死患者的重要方法和有效手段。溶栓治疗时间愈早，心肌再灌注开始愈早，抢救治疗效果就愈佳。“院前溶栓”能大大缩短急性心肌梗死患者心脏缺血的总时间，使患者得到及时、有效的救治，改善患者愈后的生活质量。

(责编：许晓华、杨迪)


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