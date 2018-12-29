爱保科技入选2018中国领先金融科技企业50强

12月28日，毕马威发布2018中国领先金融科技企业50名单，爱保科技作为一家成立一周年的保险科技公司，荣誉入选。

近十年来，中国保费年均增长超过10%。截至2017底，中国保费收入达到3.66万亿元，位列世界第二。保险密度为384美元，保险深度为4.57%，低于世界平均水平。《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》明确提出了保险业的发展目标：到2020年努力由保险大国向保险强国转变，要实现保险深度5%，保险密度3500元/人。

根据奥纬咨询预测，2020年中国保费总收入可望达到4.5万亿人民币，而保险科技保费合计可望突破1.1万亿人民币。未来，中国“ 普惠保险”和保险相关产业链发展将很大程度上依赖于大数据、人工智能、区块链、物联网等新技术的应用。

在保险产业进行数字化革命的背景下，爱保科技应运而生。爱保科技成立于2017年12月28日，由人保金服、58集团、易车集团、美国Solera集团共同发起成立，首轮即获得投资2亿元。在一年的时间内，爱保科技坚持以“保险+科技+服务”为核心理念，整合优质保险产品与服务，持续对保险销售、理赔和服务等关键环节进行数字化赋能，以客户为中心进行商业模式变革，构建成面向C端的保险与服务自运营平台。

在科技端，爱保坚持用技术创新赋能保险，实现全流程数字化变革，提升保险运营的效率，降低经营成本。

在服务端，坚持线上线下相结合，帮助保险公司实现对客户的在线化运营和智能服务。

在保险端，主打保险场景创新、产品创新、个性化定制和智能推荐。

爱保科技通过智能推荐、产品动态精算、车险智能定损、智能出单工具、理赔反欺诈等创新科技引擎，掌握核心保险科技，为保险赋能，提升业务全环节效率。特别是在销售端的“小爱保”和理赔端的“智能理赔”项目，成效显著。

“小爱保”产品智能推荐秉承“以用户为中心”的理念，实现语义识别、知识图谱技术、神经网络推荐算法在保险的应用，通过全面的产品库及人工智能推荐算法，力求所推荐产品的客观、公允，实现用户风险和保险产品的精准匹配，为用户输出适合的产寿健综合保险解决方案。

智能理赔项目以“工具+技术+数据+服务”为核心，通过成熟的图像识别技术和机器学习以及人保海量数据挖掘分析，优化重塑理赔流程，实现线上理赔服务工具和线下理赔服务资源的深度融合，赋能人保财险及保险行业，有效降低保险理赔成本。

在服务端，爱保科技致力于实现对客户服务的在线化运营和智能化推荐。发挥人保用户与服务商双重资源优势，链接用户需求与精选商家，在用户端、商家端、产业链三方面实现价值提升。通过“车主惠APP”实现“保险+服务”的闭环生态与统一服务界面，以车生活为中心，为车主精心打造一站式养车、用车的综合服务平台。

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