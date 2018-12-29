艾尔建创新中心在成都正式奠基

2018年12月28日，艾尔建创新中心在成都高新技术产业开发区正式奠基，成都高新区领导，中国整形美容协会副秘书长曹德全、四川美容整形协会秘书长唐坚、四川美容整形协会医疗管理分会会长黄琪平等协会领导以及艾尔建中国管理团队共同出席了奠基典礼。

艾尔建中国创新中心奠基典礼

在未来5年，艾尔建还将追加投资1470万美元用于创新中心的建设和运营。中心将提供线上线下等多样化的课程方式，每年可以为中国医美产业培训超过3000名的医美医疗专业人士。中心还将引入创新型解剖培训技术，进一步强化医生的学习体验。

成都高新区领导表示：“艾尔建创新中心落户成都高新区，将极大提升成都高新区医美人才诊疗技术水平和医美行业服务水平，帮助我们提升医美行业整体竞争力和影响力。我们欢迎也希望更多如艾尔建创新中心这样的国际化平台落户成都高新区，通过产、学、研合作，形成创新氛围浓厚的医美产业生态，帮助成都打造成为‘医美之都’。”

以医生为核心，推动中国医美全球声誉

艾尔建希望通过医疗人才建设来推动医美行业的发展，进而提升医美消费者对于整个行业的信赖度建设。

艾尔建希望通过在创新中心建立艾尔建学院（AMI）进行人才培养，为中国医美行业的长远发展提供源源不断的动力。而艾尔建学院的人才培养机制也已经在全球范围内得到验证，覆盖了全球100国家和地区，每年全球约有16000名医美医生参与其中。

未来，中国的医美人才和医疗专家都可以背靠艾尔建在全球广布的医生网络，通过艾尔建学院的学术交流平台，参加国内外专家所举办专业的培训活动。此外，还可以通过分享全球的医美成功案例，了解国际医美趋势，为广大的中国医美消费者提供国际水平的治疗体验。

艾尔建全球副总裁、中国区总裁王炜发表主旨演讲

艾尔建全球副总裁，中国区总裁王炜也明确表示：“除目前依托艾尔建学院制定的医美人才培训项目外，未来，创新中心还将利用数字化平台为全球医美行业从业者提供培训课程，实现中国医美专家和全球医美人才的交流和互动，促进医美人才建设，进一步提升消费者的权益保障。”

以科普教育，引导医美消费者正确求美路径

艾尔建创新中心还将一站式展示旗下医美技术案例，医生的治疗案例，以及医美产品的作用原理和机制，保证每一位医美消费者对于医美知识的了解能够做到从无到有，从有到信。

艾尔建的调查报告显示，高达2/3的参与调研者认为，相较5年前大众对注射美容类产品的接受程度有了提升。此外，34%的医美消费者表示他们相信专业医生会帮他们达到他们所期望的医美诊疗效果。不难看出，医美科普教育已经成为创建值得信赖医美消费环境的关键途径，而艾尔建创新中心落户成都，正是艾尔建逐步探索和扩展中国医美科普教育的尝试。

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