如何从情志入手调理亚健康？

之前我们探讨了什么是亚健康，这次我们来了解一下如何改善亚健康状态。

亚健康是一种多脏器、多系统功能失调的状态，而中医治疗亚健康有其独到之处。中医学的认识论、方法论注重研究人体的功能状态，强调“整体观念”，认为人是一个相互关联的整体，人与自然界也是相互联系的整体。所以，机体的生理状态与脏腑的气化功能密切相关，与社会环境也密切相关。这种认识疾病的思维方法，对于病机复杂的亚健康来说，在诊断和治疗方面就具有理论上的优势。中医干预亚健康的手段也丰富多样，如针灸、按摩、方药、饮食、刮痧、药浴等。在这里，我们主要讲一讲如何从情绪入手调治亚健康。

《素问·上古天真论》云：“虚邪贼风，避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”明确提出了预防为主的防病、治病思想，主张如果做到“恬淡虚无”“精神内守”就不会生病。所以要调治亚健康，首先就要克服精神紧张、压力过大。研究表明，长时期的紧张和压力能引发急慢性心血管系统和胃肠系统损害，造成应激性溃疡和血压升高、心率增快、加速血管硬化进程，导致心血管疾病发生；引发脑应激疲劳和认知功能下降；破坏生物钟，导致睡眠质量和免疫功能下降，表现为不明原因的脑力疲劳、情感障碍、思维紊乱、恐慌、焦虑、自卑以及神经质、冷漠、孤独等情绪。 《素问·阴阳应象大论》提出：“悲胜怒”“喜胜忧”“思胜悲”“怒胜思”“恐胜喜”……认为不同情志之间会有相互制约的作用，这就是“五志相胜”理论。高明的中医一般用言行、事物激起病者的某种情感变化，达到治病的目的。这种治疗手段可以针对造成亚健康的不同情志因素，采用与之相应的情志进行刺激，达到“以情胜情”的效果。同时，可按照“五志相胜”理论指导患者转移情感和注意力，学会情绪的自我控制，减轻或化解不良情绪对人体的刺激。 懂得管理好自己的情绪也是调治亚健康的重要方式。明代汪绮石在《理虚元鉴》中记载：“虚劳之人，其性情多有偏重之处，每不能撙节其精神，故须各就性情所失以为治。其在荡而不收者，宜节嗜欲以养精；在滞而不化者，宜节烦恼以养神；在激而不平者，宜节忿怒以养肝；在躁而不静者，宜节辛勤以养力；在琐屑而不坦夷者，宜节思虑以养心；在慈悲而不解脱者，宜节悲哀以养肺。”意思是说，身体不适的人大多性情有偏颇的地方，往往不能节制自己的精神，每个人应该根据各自的不同情况进行调节。放荡不羁的人要节制色欲以养精；终日烦恼想不开的人要节制烦恼以养神；激动易怒的人要节制愤怒以养肝；动多静少的人要节制劳作以养气；斤斤计较的人要节制思虑以养心；容易慈悲太过伤感的人要节制悲伤以养肺。

综合来说，亚健康心态调理的方法包括：认识自我，正确评价自我，辩证看待自己的优缺点；确定明确而积极的目标，通过积极的学习和工作，不断提高自我修养和精神境界；维护心理平衡。

（作者系北京市朝阳中医医院医师）