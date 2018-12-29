快来看，专家大话流感超有趣

来自北京CDC的检测显示，本市已由前期的流感流行期进入流感高峰期，整体符合季节性流感的特点。在未来一段时期内，流感活动度将会继续增强，由流感病毒导致的流感病例将会增多，学校托幼机构集中发热疫情的发生风险处于高水平。

听说，西海大皇子又病了，四海八荒最著名的折颜上神来看他。大皇子说：上神快救命，上次我只是虚弱，这次，您看我又发烧又咳嗽，头痛、全身酸痛！烧得我又要昏睡600年了。折颜笑笑说：你知道第九版《传染病学》吗？去看看，什么都明白了。

大皇子俩眼发热烧得通红，为了活命，找来了《传染病学》认真看起来。书上说：在北方的冬春季节，发热常常是瘟病小妖引起的。其中有个叫流行性感冒破坏力最强。谁不小心进入它布的迷障，就会得流感。得流感的人，走到哪里，哪里会有更多的人患病。叠雍环顾四周，好在没人，否则，又要害人了。书中继续讲道：流感病毒有甲型和乙型俩兄弟。它们又有四个化身：单纯型、胃肠型、肺炎型、中毒性。单纯型流感主要使人发热、头疼，有时呼吸道症状可以轻微。病程常常5-7天自限。但是，在老年人、孕妇和慢性病患者中表现为非单纯性，如肺炎型、中毒型。临床上出现肺炎、休克、中毒性心肌炎、脑-肝脂肪变综合征等严重的要命的并发症，预后差。需要在36-48小时内抓紧看医生。叠雍大叫上神，快给我药！远处传来一个声音，看完就给你。

书上说：非单纯型流感有以下特点：

1.高烧，T>38.5℃,不易消退，或者退烧后2小时，再次发热。

2.发冷，手脚冰凉。

3.眼睛有血丝（结膜充血）。

4.表情淡漠，不爱说话。

5.食欲不振，可以有恶心、呕吐、腹泻。

6.可能有胸闷。

7.血常规检查白细胞总数不高，快速CRP多显示略高或者正常！

非单纯型流感还有以下基础人群特点：

1.年龄＜5岁的儿童（年龄＜2岁更易发生严重并发症）；

2.年龄≥65岁的老年人；

3.伴有以下疾病或状况者：慢性呼吸系统疾病、心血管系统疾病（高血压除外）、肾病、肝病、血液系统疾病、免疫功能抑制；

4.肥胖者；

5.妊娠期妇女。

得了流行性感冒怎么治疗

1.筛查甲型、乙型流感病毒。

2.诊断明确，尽早（在发病36小时或48小时内）开始服用奥司他韦治疗。

3.也可以口服清热解毒中成药物。

4.体温大于38.5℃可以药物退热，并多饮水，温水擦浴。

5.尽量在家里隔离，不要到人员密集的公共场所。

6.保持房间通风。

7.禁吃厚味食品，选择容易消化和清淡的富含维生素的食物。

看了半天书，叠雍的眼睛更红了，想想自己上万岁的年龄，病了600年，还是个胖子，心里害怕。折颜看不下去了，把药交给大皇子，说，马上吃了吧，包你药到病除，接着说，让老龙王打疫苗啊！说完走了，叠雍向着远方说谢谢！

文/李俊红 潘闻

(北京佑安医院急诊科)