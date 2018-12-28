北京启动医耗联动综合改革

12月27日，北京市启动医耗联动综合改革。本轮改革是在2017年4月8日北京市推行医药分开综合改革，取消药品加成和规范部分医疗服务项目的基础上，进一步理顺医疗服务比价关系的重要举措。改革将有降有升先期调整1600余项医疗服务价格，覆盖手术、检验、中医、病理、康复、精神6大类项目。同时，取消延续多年的医用耗材“加价”，变“卖药品、用耗材”为“提升服务、规范服务”。

记者从北京市卫生健康委了解到，此次改革方案可概述为一降低、一提升、一取消、一采购、一改善“五个一”。具体措施为，降低大型仪器设备检验项目价格，控制检查费用；提升中医、手术等医疗服务项目价格，体现医务劳动价值；取消医用耗材加成，降低耗材价格；实施医用耗材联合采购和药品带量采购，进一步腾出费用空间；进一步改善医疗服务，增强群众获得感。

据了解，本轮改革将对价格矛盾比较突出、亟待政策扶持的临床平台专业和鼓励发展专业的6类项目，进行“有降有升”的规范调整。按照“成熟一批、推出一批”的原则，先行出台病理、康复、精神、中医及检验5类1600余个项目，坚持升降同步，调整服务项目比价关系。为给执行操作各方预留充分准备时间，确保政策实施后患者就医秩序正常平稳，规范调整后的价格将于2019年6月中旬实施。其他综合改革方案中涉及的有关项目和政策将按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的总体原则，分批陆续出台。

除改革方案和价格文件外，北京市卫生健康委同步印发《改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，在改善服务、提升质量、补短扶弱、控制费用、规范行为5大方面提出40项重点任务。2019年，北京市将严格实施行为规范“负面清单”管理，使百姓就医更加安心放心。