广州老人可享上门护理服务

广东省广州市卫生计生委、民政局近日联合举办该市社区护理站试点项目启动会议暨培训班。据介绍，护理站试点项目由政府设立专项资金，鼓励和引导社会力量参与，为社区居家老年人提供便捷、专业的上门护理服务。截至目前，已有39家护理站被确定为广州市护理站试点单位。广州市卫生计生委、民政局均表示，鼓励护理站向人社部门申请成为长期护理保险定点机构。据悉，广州市明年还将出台高龄老人照护商业保险，对高龄失独老人进行护理补贴。

据介绍，从今年4月起，该市开始推进社区护理站试点项目，接受符合相关资质的机构申请，如社区卫生服务中心等本身具有医疗资源的机构，同时也鼓励民营机构加入。项目通过对试点的社区护理站给予35万元～40万元的政府资助，鼓励和引导在社区建设以提供上门护理服务为主的护理站，培育和完善广州市养老护理市场机制。截至目前，该市共受理120多家机构（个人）办理护理站申请，其中68家已取得《医疗机构执业许可证》。

据悉，护理站是以维护社区人群健康、满足社区人群基本医疗护理需求为宗旨，以护士为核心的各类护理人员组成的团队，在一定社区范围内，为长期卧床老人、患者、残疾人、临终患者和其他需要护理服务者提供基础护理、专科护理、临终护理、消毒隔离技术指导、营养指导、社区康复指导、健康宣教和其他护理服务的医疗机构。护理站目前按市场价格定价收费。