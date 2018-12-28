冬季，草木凋零，万物活动趋向休止。人类虽没有冬眠之说，但中国民间却有立冬补冬的习俗。在寒冷的天气中，家长应该如何顺应季节给孩子养生呢？

中医认为，冬在自然界属水，与肾水对应，肾气通应于冬气，而且旺于冬季。肾脏封藏人体，维持生命活动的精气，与生长发育、生殖功能、阴阳平衡有关。冬季寒冷，肾易受寒邪所伤而致肾阳不足，藏精不利。小儿“肾常虚”，其固阴、藏精、纳气功能均不成熟，冬季更易出现精气不足。所以，小儿冬季应顺应自然界闭藏规律，加强肾脏养护，以静养固护阴精为本，少泻津液。具体应从以下几方面着手。

起居环境。冬天尽管寒气逼人，但也要注意每天通风换气，避免干燥。房间温度维持20℃~22℃，不宜太热或太冷，室内湿度保持在40%~70%为宜。

衣着。冬天因寒性凝滞，家长可以给孩子穿着柔软的棉衣棉裤，既保暖又透气。室内外温差变化大，应及时给孩子增减衣服，不宜保暖过度。另外，衣服应松紧适宜，不要包裹太紧，不利于气血通畅。还要注意孩子头颈部的防护，不要使皮肤开泄，而令阳气损失。

饮食。小儿为“纯阳之体”，冬季热性食物进食过多会耗伤津液。所以，小儿冬季应温补，以健脾开胃，温阳滋阴为宜。冬季为机体储存能量，藏精御寒，家长可适当给孩子吃些高热量、高蛋白质的食物，以扶正固本、增强抵抗力，补充机体在夏季的亏空，但注意不要吃得太多，以免加重脾胃负担。

家长还可根据孩子体质，适当给其吃些红枣、胡萝卜、土豆、大白菜、豆腐、核桃、木耳、牛肉等。少吃寒性、辛辣、燥热的食物，以免损伤阳气。五味中咸入肾，家长做菜时要少放盐，以免伤及孩子的肾脏。

运动锻炼。冬季应早睡晚起，以养阳气，固阴精。太阳升起后，家长可带孩子做广播体操，快走或慢跑，以身体微热不出汗为宜，注意耳朵和手部保暖。冬季感冒流行，不宜去人多拥挤、空气不流通的场所，如超市、电影院等。▲