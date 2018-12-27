中国公民中医药健康文化素养水平呈上升趋势 中医药养生保健成风尚

人民网北京12月27日电 （记者崔元苑）26日，国家中医药管理局发布了2017年中国公民中医药健康文化素养调查结果。结果显示，全国中医药健康文化知识普及工作稳步推进，中国公民中医药健康文化素养水平呈上升趋势，达到13.39%。在15岁～69岁的年龄段，每百人中，超过13人具备基本的中医药健康文化素养。

调查显示，全国中医药健康文化知识的普及率、阅读率、信任率与2016年基本持平，维持在较高水平，行动率涨幅明显，反映出更多人群开始经常性地使用中医药养生保健方法，将中医药健康养生理念和知识作为指导健康行为的准则。中国公民中医药健康文化素养水平较2016年提高0.54%，农村居民及中西部地区居民的中医药健康文化素养水平提升速度很快，尽管城乡之间、地区之间居民的中医药健康文化素养水平仍存在较大差距，但呈缩小趋势。

数据显示，与2016年相比，中国公民在中医药基本理念、中医药健康生活方式、中医药公众适宜方法、中医药文化常识、中医药信息理解能力等5个维度的中医药健康文化素养水平均有不同程度提高。其中，信息理解能力素养水平涨幅最大，说明公众辨别中医药健康文化信息的能力不断提升。分析发现，文化程度和年龄是影响我国公民中医药健康文化素养水平的重要因素，具体表现为受教育程度越高，则具备中医药健康文化素养的比例越高，中青年群体的素养水平高于老年群体。

调查表明，医疗服务机构仍是中医药健康文化知识普及的主要场所，工作单位和校园的普及作用提高明显，一定程度反映出近年来中医药进校园、进机关、进企业等活动的阶段性成果。大众媒体是中医药健康文化知识普及的主渠道，电视是广大民众获取中医药健康文化知识的第一渠道，同时手持终端和互联网阅读率的增长速度非常快。

针对报告，国家中医药管理局表示，接下来将突出做好重点地区、重点人群中医药健康文化素养水平提升工作，进一步缩小城乡间、地区间、不同群体间的素养水平差距。对中医药健康文化传播内容进行分类化管理，在传播好中医药健康文化理念的同时，增加行动类内容，提炼百姓关注、生活相关、适应推广应用的中医药健康文化知识点。打好中医药健康文化传播的组合拳，坚持内容与形式、机构与传媒相结合，持续推进中医药文化进校园、进单位工作，推出一批适宜网络传播的公益性中医药健康文化产品。充分发挥社区和家庭在提升中医药健康文化素养水平方面的作用，在社区积极营造中医药健康文化学习氛围，发挥不同家庭成员的优势作用，促进广大居民中医药健康文化素养水平的提升。