专家：以满足临床急需为目标 中医药应成为药物创新领跑者

12月22日，“江西中医药大学‘一流’学科建设研讨会”在京召开。与会专家指出，目前我国中医药创新能力不足，创新品种少，在慢性疾病已成为人类主要威胁的背景下，中医药应该充分自身优势，在药物创新中独领风骚。

此次会议由江西中医药大学举办，江西中医药大学驻京杰出校友团队承办，江西山高制药有限公司、南京正科医药股份有限公司等8家机构支持。大会以“凝心聚力 共创辉煌”为主题，邀请到国内知名专家学者，全国江西中医药大学杰出创新创业校友，知名医药企业高管，江西中医药大学在京校友、老师，以及各相关兄弟院校驻京杰出代表等320余人参会。

江西中医药大学党委书记陈明人教授在会上致辞

江西中医药大学党委书记陈明人教授希冀与会嘉宾为学校一流学科建设建言献策，大力提升江西中医药大学服务经济社会的贡献度，为“健康中国”建设和江西省“中医药强省”建设积极贡献力量。

教育部原副部长鲁昕，原卫生部副部长曹泽毅，国务院参事室特约研究员、原国家食药监管总局副局长边振甲等分别从中医药人才培养，中西医结合发展，以及在中医药理论指导下研究中医药的角度阐释了各自对中医药“一流”学科建设的思路和展望。

边振甲表示，我国中药在新药创新方面虽然取得了很大的成绩，但目前中药创新品种很少，临床价值不是很高，特别是解决临床急需的品种很少，以临床价值为导向的机制没有建立；有中医药特色、满足临床需求的品种还不够。他说，没有创新就没有发展，未来中医药的发展还是靠创新，中医药整个链条必须有创新。

中药创新和学科发展相互相承，边振甲指出，中药研发创新的途径主要有两个，一是对中药材进行化学分析，分离有效成分，发展为新药；二是按传统路径，如针对方剂进行临床总结，发展为新药。一个是按西药方法找成分，一个是按传统方法进行研究，都是值得提倡的。

当下，中医药产业发展面临重大机遇。边振甲认为，中医药治未病的理念符合健康理念，在应对重大慢病威胁方面，中医药价格低廉，重视人体整体调节，独具优势。他说，目前我国药物创新还处在跟跑阶段，部分在并跑，并没有达到领跑阶段，中医药应该独领风骚。满足临床未得到满足的需求，是医药科技工作者奋斗的目标。

在此会议上，中国中医科学院院长黄璐琦院士委托首都医科大学中医药学院副院长高伟教授代其做了《“分子生药学”学科建设的探讨》的专题报告，阐明学科方向、队伍、基地和人才培养体系建设以及科学研究与学术成果建设内容。国家中医药管理局人事教育司副司长张欣霞报告了中医药重点学科建设现状与思考，并就搭建好一流学科建设的顶层设计框架、研制好新一轮中医药重点学科建设方案和强化中医药人才培养方面提出了建设性意见和思路。香港浸会大学中医药学院院长及讲座教授吕爱平报告了精准医疗、转化医学和中药标准化与临床应用的质量控制等研究专项领域内容。

作为承办本次会议的核心领导，江西中医药大学优秀校友、客座教授，广东履安（集团）有限公司董事长、广州市人大代表、北京江西企业商会常务副会长付松山从创新驱动和提升软实力的角度，畅谈了加强中医药人才培养质量和中医药一流学科建设之间的辩证关系。