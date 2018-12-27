崇德敬业  患者至上

拥有西北五省首台速锋刀、甘青宁新四省（自治区）第一台达芬奇机器人手术系统、甘青宁三省（自治区）第一台PET/CT和CT影像引导高能直线加速器肿瘤治疗系统、西门子3.0T超导型磁共振成像系统、256层光子双源CT、3D腹腔镜等国际先进的大型医疗设备，配备有国内一流的层流净化手术室和国际最先进的消毒供应中心、重症监护室；拥有覆盖甘肃全省市县级医院和部分乡镇卫生院的甘肃远程医疗会诊中心；作为肿瘤诊治能力提升工程项目医院入选全国疑难病症诊治能力提升工程项目113家项目医院；是西北唯一的国家一类A级核辐射救治基地、甘肃唯一的化学中毒救治基地；甘肃省内分泌代谢病重点实验室、甘肃省临床检验中心、甘肃省老年医学研究所、甘肃省干部体检中心、甘肃省野外流动医院均设在该院……这就是甘肃省人民医院。

甘肃省人民医院建于1950年，是甘肃省政府所属的一所设备先进、学科齐全、医疗技术力量雄厚，集医疗、科研、教学及预防保健为一体的综合性国家三级甲等医院，全国百姓放心百佳示范医院。多年来，医院始终坚持以人民健康为中心，始终坚持科技兴院、人才强院、质量立院的发展理念，无论是医疗技术力量、学科人才建设、科研教学水平还是医疗服务质量均走在了甘肃省医疗卫生行业的前列。

近年来，医院先后荣获“全国抗震救灾英雄集体”、“全国百姓放心百佳示范医院”、“全国卫生系统思想政治工作先进单位”、“医院管理年活动先进单位”、“中国最佳医院管理团队”、“万名医师支援农村卫生工程先进单位”、“甘肃省文明单位”、“甘肃省人才工作先进单位”、“全省文化科技卫生‘三下乡’活动20周年先进集体”、全国中医药工作示范单位等荣誉称号。

以督促改 以学促为 以制促建

医院管理精准化

甘肃省人民医院院长钱耀文同志提出始终坚持以人民健康为中心，坚持科技兴院、人才强院、质量立院的发展理念，通过不断营造发展的氛围、开放的氛围、学习的氛围、团结协作的氛围、拚搏向上的氛围，提高医疗技术水平、提高医疗服务质量，建立质量管理体系、经营管理体系、人才发展体系、诚信服务体系、科技创新体系、安全及应急管理体系增强服务意识、竞争意识、忧患意识、团结协作意识，确保让患者满意、让职工满意、让政府和社会满意，为医院快速发展注入了活力和灵魂。

以督促改，医院管理进一步加强。为进一步加强医院管理，全面提高工作质量，提升工作效能，医院逐步加强实施行政查房、行政夜查房、院长代表岗、建设年活动专项督查的力度。行政查房在以往的基础上，加强了现场办公解决问题的力度，及时发现和解决科室在工作过程中存在的问题和困难，促进科室规范化、制度化、科学化管理。行政夜查房由职能部门中层干部、临床医技科室科主任、护士长和行政年轻同志组成，每天晚上通过随机对部分科室医疗工作、环境卫生、劳动纪律、安全生产、服务质量进行督查，进一步加强医院八小时之外的安全生产。为进一步推进门诊工作，医院设立了院长代表岗，由行政职能部门中层干部轮流值岗，协助门诊工作，并对门诊工作进行督导检查，收集群众对医院工作的意见和建议，接待和解决患者的投诉。

以学促为，工作作风进一步转变。以习近平新时代社会主义思想武装头脑，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境；严格执行省政府转变作风“十不准”规定；开展创先争优活动，弘扬正能量，充分发挥先进典型的示范引领作用，形成了爱岗敬业、无私奉献、以人为本、服务患者的良好氛围，形成了脚踏实地、求真务实、敢于担当、善作善成良好作风，形成了合心合力、团结一致、上下同心、一心一意谋发展，心无旁骛干事业的良好局面。

以制促建，管理更加科学化、规范化、精细化。按照《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》和《甘肃省人民政府办公厅关于加快建立现代医院管理制度的实施意见》，建立了《甘肃省人民医院章程》，制定完善了《重大事项请示报告制度》等一系列规范医院管理的规章制度，确保政令畅通，提升医院管理水平。

医疗质量持续提升

应急救援能力迈上新台阶

在钱耀文院长的带领下，甘肃省人民医院强化院、科两级医疗质量责任管理，通过进一步建立健全管理制度，强化完善医疗监测、预警、分析、考核和评估，加大质量督查、跟踪回访和督导落实力度，分阶段、有重点加强医疗核心制度的落实；通过对疑难重症、特殊病例等实行分级管理，对医疗质量督察结果及病案管理、疑难危重患者和核心病种诊疗、三四级手术及核心技术开展和医疗投诉等情况进行分析评议，做到精细管理、提前管理和追踪管理；通过对开展限制临床应用医疗技术人员开展评估和授权管理、加强手术分级管理等措施，不断加强医疗技术临床应用管理，保障医疗技术临床应用质量和安全；通过健全和完善医疗质量控制体系，加大对医疗行为全过程的监控力度，形成医疗大数据并定期反馈，形成有效的PDCA循环管理，逐步实现了医疗质量的全员质控、过程质控和终末数据整合分析，建立常态、长效、可持续的质控工作机制。2017年，医院共有312个病种纳入临床路径管理，较2016年增加了101%。

该院还率先在省内开展日间病房，主要以短、平、快病种为主，兼顾日间化疗，与医院各科室相互合作为患者提供全程无缝连接的医疗服务，提供医、护、麻一体化的服务模式，降低了患者交叉感染的风险，大大缩短了患者平均住院日，降低患者费用。目前已有多个临床科室开展日间手术模式，日间手术开展率达13%，并在2017年加盟中国日间手术合作联盟。

该院依托甘肃省野外流动医院，通过加强应急救援能力培训，完善应急救援管理，成功举办全省应急救援培训班、省野外应急救援大赛，承办省卫生应急技能竞赛突发中毒事件处置竞赛，使设备配置和队伍建设与国内发达省份接轨。与设在该院的西北唯一国家一类A级核辐射救治基地、甘肃唯一的化学中毒救治基地共同发力，使甘肃省应对重特大自然灾害综合医疗救治能力达到国内领先水平，也标志着该院应急救援医疗工作迈上新台阶。

通过加强医疗质量管理，完善医疗监管和评价体系，甘肃省人民医院医疗质量位居全省前列，出入院诊断符合率99.76%，治愈好转率97.21%，甲级病案率92.5%，各项质控指标均好于国家三甲医院标准，获得患者的一致好评。今年，被国家卫生计生委授予 “国家高级卒中中心”，在中国管理科学学会、健康界传媒举办的“中国医院管理案例评选”中，荣获质量管理优秀奖和护理管理优秀奖。

医疗服务不断改善

患者就医体验逐步提升

为不断适应医疗改革和患者需求，甘肃省人民医院创新诊疗服务模式，针对部分病种病源较多的情况，设立专科专病门诊，为患者提供一站式快捷诊疗服务，提前完成入院前的各项检查，节省患者住院时间，提高床位使用率，降低平均住院日；开展MDT门诊，由高年资专家坐诊，一次性多学科专家会诊，多学科联合组建了院内快速反应团队、静脉血栓栓塞症防控团队、合理及安全用药团队以及恶性肿瘤多学科协作团队，开展多学科联合诊疗，提升疑难病症诊疗效率，减少患者就诊次数；积极落实国家各项惠民利民政策，多种途径科学实施预约诊疗，患者可直接通过手机APP和微信公众号预约就诊时间和医师，分时段就诊，优化了就诊流程，节省了患者的时间，作为全省全面实施预约诊疗的试点单位，为甘肃省开展全面预约诊疗服务起到良好的示范的作用；该院也是省内首家上线并完整支持第三方支付“主扫”和“被扫”的医院，为患者提供移动支付、床旁结算、就诊提醒、信息推送等便捷服务，让患者少排队、付费少跑路。

同时，持续提升门诊服务质量，进一步改进诊区布局、完善诊区设施，强化就医秩序管理，在省内率先实行无假日门诊、午间门诊，门诊患者检验、检查常规一小时发报告、对检查检验结果进行短信推送、网上自助查阅检查检验结果等举措，缩短患者就医时间，减少患者间接就医费用；持续改善门诊服务态度，大力推行语言、仪表、行为、秩序、环境五种规范，倡导人性化服务，加强电话回访，促进医患沟通，增进医患理解，保证医疗工作的有序开展。

通过这些措施的实施，患者住院结算更加方便了，取报告时间更加短了，检查排队现象没有了，就医“最后一公里”问题缓解了。2018年上半年，医院门诊量为57.8万，与去年同期相比增加14.29%。今年，医院荣获了由中国医师协会人文医学专业委员会颁发的“人文爱心医院”荣誉称号和省卫计委、省民政厅颁发的“敬老文明号创建单位”。

规范诊疗行为

控制医疗费用不合理增长

为了切实让广大患者得到实惠，甘肃省人民医院于2017年8月26日与全省同步取消药品加成（不含中药饮片），并实施新的医疗服务价格，通过推行处方点评、临床路径、多学科诊疗等，不断规范诊疗行为。

该院严格规范合理检查、合理用药、合理治疗，尤其在规范抗肿瘤药物、辅助用药以及抗菌药物的合理应用方面成效显著；加强了处方的质量管理和医疗护理规范、操作规程及医院感染管理；定期对病历质量、危急值管理、高值耗材使用及大型昂贵检查的选择合理性等开展质控质询；严格执行省卫生计生委“千分制”考核要求标准，对考核发现的问题及时反馈整改，形成长效监管机制；加强了对医师理论水平、实际操作能力的考核和住院医师“三基三严”以及青年医生、师资的培训，组织开展了“2018年全省家庭医生服务技能大赛”、“甘肃省全科医学师资培训班”、“全科医生签约服务技能大赛”等活动，全面提升医务人员业务水平和服务能力。

甘肃省人民医院还在全省率先实行药品动态管理，对在用药品品种按系统优化，对价格高、用量大、安全性差的品种进行降价、切换、停用等优化处理，实现全院肠外营养和肿瘤化疗药物规范化治疗；持续加强药品不良反应监测工作，成为省内首家国家药品不良反应监测哨点医院，并顺利部署了中国医院药物警戒系统（CHPS）系统，上报药品不良反应报告质量评估全省第一。同时，该院严控卫生材料耗占比，严格执行“就低”原则，医院线上交易比例为100%，平台价格动态向低调整，大幅度降低了耗材价格，部分产品降幅达到60%-70%。通过强化管理，有效降低了耗占比，高值耗材去年同比下降4%。

在此基础上，该院还多措并举有效控制医疗费用的不合理增长，为解决群众“看病贵”问题不断做出积极努力。2013年，医院根据省发改委、省卫计委的要求，对CT、超声、核磁共振检查、检验等200余项检查项目实行降价，其中最高降幅40%，最低降幅17%，平均降幅20%。同时，在以上政府降价的基础上，又主动对包括心血管、呼吸、消化、肿瘤系统以及抗菌药物在内的337个药品品规进行了降价，最高降幅72.39%，平均降幅10.79%，让患者切切实实享受到医疗政策带来的实惠。

依托“三级四层制”和“5+1”

开创学科建设发展新战略

学科建设是医院发展的关键和核心，是医院内涵建设的本质需求，是体现一个医院发展水平的重要标志。为进一步加快学科建设，优化学科结构，突出学科优势，彰显学科特色，不断提升医疗技术水平和核心竞争力，钱耀文院长带领各科室结合医院实际，经过充分的调研，制订了《甘肃省人民医院学科建设管理办法》，建立了“三级四层制”和“5+1”学科发展建设战略，按照“一科一策”的学科建设要求，狠抓医院学科建设，力争在三年内使医院3～4个学科达到国家级重点学科标准，12～15个学科达到省级重点学科标准，12～20个学科达到厅级重点学科标准，30个学科达到院级重点学科标准。

该院还依托“国家疑难病症诊治能力提升工程项目”，进一步加快推进国家级肿瘤中心建设，同时大力推进胸痛中心、卒中中心、创伤急救中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等学科建设，充分发挥多学科优势，持续推进院内学科之间的交叉力度，进一步深化与国内外医院、研究所、高校合作，不断提高疑难病症和疑难危重病人的综合诊治能力。比如，与华大基因签订战略合作框架协议，开展疾病跨组学的分子医学研究、大数据平台建设及临床检测开发和多组学、大数据的科研和临床转化以及科研合作。

按照原国家卫计委《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)》的要求，进一步应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求。2018年上半年完成达芬奇手术269例、四级手术约2431例。在肿瘤疑难诊治能力提升方面，在全省率先实现肿瘤疾病的手术、放疗、化疗、生物治疗、中西医结合治疗的整合。相继开展了肿瘤粒子植入、基因治疗、分子靶向治疗、介入治疗、超声治疗等技术，新技术新项目为医院发展注入了强劲的活力，使医院肿瘤治疗条件、治疗手段、治疗水平位居省内领先地位。

人才培养方面，对人才“放手”是医院多年来采取的思路，积极采取多种途径和措施送出去培训和深造，努力营造和打造创业干事的良好氛围和平台造就人才，尤其以培养临床技能型人才为方向，近年来国内外深造、进修人数达到400余人次；同时注重骨干人才的引进，五年来医院引进高层次人才12人，成立了临床研究与转化医学研究所、循证医学研究所等一批新科室，加快专业细化，大大促进了医院学科建设和发展。

重视医院人文关怀 加强医院文化建设

职工幸福感和凝聚力明显提升

甘肃省人民医院一直非常重视医院文化建设。在院领导的倡导下，该院专门成立了医院文化建设领导小组，形成党政共同负责，党政工团齐抓共管的工作机制。特别是在党的群众路线教育实践活动、“两学一做”学习教育中，整章建制，对班子建设、提升服务水平、完善管理体系等方面工作进行进一步规范。

医院文化建设激发了职工主人翁意识，增强了医院的凝聚力。近年来，该院在现有人事体制下，先后在全省乃至全国医疗卫生行业率先实行了全部在岗人员同工同酬同待遇。在绩效分配上实行了非在编人员与在编人员同工同酬；在政治待遇、出国培训、评先选优、职称晋升等方面与在编职工享受同等待遇；大胆启用非在编人员担任中层干部职务，打破身份界限，不拘一格用人才，同考核、同管理，目前，共有54名非在编职工担任中层干部；对来院工作满一年的人事代理人员及西院区企业编制员工实现了与在编人员工资标准套改，此举标志着该院同工同酬同待遇的全面实现，目的是让全院职工共享医院发展的成果和喜悦，让大家在医院这个大家庭感受到公平与正义。

医院始终坚持以人为本。2018年，为进一步转变工作作风、提升服务质量、改善就医环境、全面推进医院健康持续快速发展，医院开展了“转作风 强服务 优环境 促发展建设年”活动，制定了《甘肃省人民医院职工慰问管理办法》、《进一步加强和改进甘肃省人民医院离退休干部工作的实施办法》、《甘肃省人民医院职工死亡善后处理制度》等一系列制度和规定，不断加强职工人文关怀，解决职工实际困难，免除职工后顾之忧，切实提升员工幸福感、归属感。

对外帮扶工作逐步精准

医院社会影响力全面提升

多年来，该院准确把握“医联体”、“健康扶贫”核心内容和要求，立足基层医院实际情况，采取有效措施，加大帮扶力度。

积极落实分级诊疗等医改政策，不断推进我院医联体建设工作。目前已建成五个层级的医联体，分别是与全省1494家网络医院紧密协作形成的网络医联体；与兰州市街道社区卫生服务中心合作组建的城市医联体；与全省147家市、县级公立医院医院签约，形成“甘肃·人民医院优势学科医联体；与高速公路服务区合作建立“甘肃省人民医院高速医联体”，以及医院“一院四区”的医疗集团医联体。

医院充分发挥省级龙头医院优质医疗资源的辐射带动作用，将扶贫工作作为履行社会责任和体现公益性的重要内容。派驻帮扶医疗工作队，加强基层医院医疗人才队伍建设，医院在东乡县、临潭县分别挂牌成立分院，并选派优秀人才到受援医院任职，以分院的标准从医院管理、人才培养、薄弱学科建设、业务提高、签约服务、双向转诊等方面展开全面帮扶。实行农村贫困人口住院治疗后，出院时“一站式”结算，新农合50种重大疾病在我院住院即时结报，住院的省城乡居民50种重大疾病患者或建档立卡贫困户人群入实行先诊疗后付费。上半年我院共收治先诊疗后付费人员共计1680人次，其中包括建档立卡贫困户人员1029人次，50种大病651人次。对外帮扶工作的深入开展，促使医院的公益性进一步彰显，医院社会影响力全面提升。（甘肃省人民医院供稿）