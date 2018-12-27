树立民企典范 天津伊利工会被评为“先进企业工会”

改革开放以来，民营经济成为助推中国经济发展的重要力量。经过多年的探索与实践，民营企业得以厚植于中国的土壤和文化，党建工作既是其在竞争中赢得主动的法宝，也是促进民营经济蓬勃发展的不竭动力。

日前，由全国工商联、人力资源社会保障部、全国总工会联合主办并评审的全国就业与社会保障先进民营企业暨关爱员工实现双赢表彰大会在北京举行。以天津伊利乳业有限责任公司工会为代表的29家企业工会，凭借近年来在党建工作取得的出色成绩，荣膺“全国双爱双评先进企业工会”称号，为民营企业树立了典范。

全国就业与社会保障先进民营企业暨关爱员工实现双赢表彰大会在北京举行

伊利集团作为中国优秀的民营乳企，始终在发展中坚持党的领导，贯彻“党建带群建，党建促业务”的思路，把党建工作和群团工作有机融合。得益于党建引领，伊利的工会营造了“企业爱职工、职工爱企业”的良好氛围，起到了凝心聚力的效果，使工会成为伊利发展的助推器，推动企业经营业绩快速增长。据伊利三季报数据显示，2018年伊利前三季度营收613.27亿元，同比增长16.88%。

本次被评为“全国双爱双评先进企业工会”的天津伊利乳业有限责任公司工会，是伊利集团工会建设的杰出代表。据介绍，多年来，伊利集团党委、工委为天津伊利工会提供了良好的发展平台，才帮助天津伊利工会取得了这一优秀的成绩。

天津伊利乳业有限责任公司工会荣获“全国双爱双评先进企业工会”称号

天津伊利工会通过贯彻“党建带工建”的方针，结合属地特点和天津工厂实际情况，全面打造了天津工厂“爱心互助服务型”工会组织。在工作中，工会积极落实职工关爱计划，从福利待遇、生活保障、职业发展等各方面为职工提供了无微不至的关怀。同时，工会还鼓励职工积极参与工作改善。当前，职工累计提报改善提案4186件，优秀提案367件，改善参与度达98%。在工会工作的推动下，天津伊利运行8年来，在职5年以上职工占比近70%，职工流失率低于3%。从这一数据可以看出，伊利的工会工作为企业的稳定发展提供了重要保障。

伊利集团作为民营企业的优秀代表，把党建、工建与经营业务相融合，实现了业绩飞升，促进了民营经济发展。伊利集团以实践证明，加强企业党建和工会工作对民营企业的发展有着促进作用，成为其他民营企业的借鉴对象。