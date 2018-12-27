夸大保健品治疗效果，无异谋财害命

实际上，虚假宣传或误导性宣传，明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能正是不少保健品向消费者推销的“卖点”。

近日，一篇来自医学科普平台丁香医生的推文，将权健集团有限公司推至风口浪尖。文章提到，权健集团旗下一家公司以保健鞋垫和负离子卫生巾起家，用近乎传销的推广方式，在全国铺开7000多家加盟火疗店。不幸的是，一些参与者不仅搭上钱财，更有人烧伤、致残，甚至丢了性命。

26日下午，天津武清区市场监管局表示已注意到相关情况，正在核实。同一天，新华社发布的一份市场监管总局于12月20日发布的《关于进一步加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理的公告》指出，保健食品经营者以电话形式进行保健食品营销和宣传时，应当真实、合法，不得作虚假或者误导性宣传；不得明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能。

实际上，虚假宣传或误导性宣传，明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能正是不少保健品向消费者推销的“卖点”。中国消费者协会在做关于2018年上半年全国消协组织受理投诉情况分析中指出，老年（保健品）消费者权益受损的案件依然高发，一直是投诉的热点和难点，部分经营者的行为已经不是普通的民事纠纷，而是违法犯罪。当然，受害的消费者不仅是老年群体。

绍兴晚报2018年8月的一则报道称，上虞区36岁的小沈突然死亡，家属怀疑其吃的“保健品”有问题。另一位消费者则被告知，“医院配的药可全部扔掉，只要吃了他们公司的保健品，病包好”，但实际上，吃下这些保健品就会出现“头痛、心跳加速、腹泻”症状。

另一个可以佐证的是，《武汉晚报》2016年7月的一篇报道称，有离职员工揭保健品骗局，“只要吃不死人，什么都敢吹”。换句话说，虽然不是每一位购买保健品的消费者遭遇都这么糟糕，但谁又能保证下一位消费者不会被夸大了治疗效果的保健品所戕害？

就此而言，通过夸大治疗效果来达到销售目的的保健品销售行为，会让消费者花冤枉钱，若是因此而耽误治疗，则可能会加重病情、危及生命。这无异于谋财害命。而权健深陷舆论风波，也与此有关。权健的三大医疗产品是火疗、天价鞋垫、负离子卫生巾。26日中午，在权健总部礼堂，面对2000名参会观众，权健依然在夸大其保健品治疗效果。主持人介绍，权健的秘方产品治好了一位来自山东青岛“子琨老师”家人的疑难杂症。此人现在为权健集团“尚德体系”高级别人员。而在宣传片里甚至把火疗等同于权健，治病等同于权健，但对于火疗所引发的事故却只字不提。

权健的事故当然不止于“传说”，还有法院裁判文书。新京报记者在裁判文书网搜索权健关键词，找到124篇相关法院裁判文书，从中找出了7篇关于权健火疗事故、涉及传销的文书。然而，被处罚的大都是经销商、技师以及销售团队，权健集团却总是能置身事外。

如今引爆公众关注的权健正处于舆论的风口浪尖，市场监管总局也发布了要加强保健品企业营销行为管理的公告，希望相关部门能够以此为契机，以权健为典型，对保健品行业来一次严厉的整顿。

当然，对于保健品行业的监管更需要持续下去，严起来，保健品行业才能进入规范、良性的发展轨迹，民众的健康与生命才能因此得到有效保护。