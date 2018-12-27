权健事件或成保健品市场整肃契机

12月26日凌晨，权健自然医学科技发展有限公司通过官方微信号发布“严正声明”，称“丁香医生”微信号发布的刷屏文章《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》不实，要求“丁香医生”撤稿并道歉，表示将通过法律途径维护自身权益。（12月26日澎湃新闻）

权健发布声明后，“丁香医生”回应“不会删稿，对每一个字负责，欢迎来告”。就目前来看，涉事企业的“严正声明”落了下风。《百亿》一文是论文式开撕，文末连“参考文献”“传销案”“火疗事故”等都悉数罗列，有理、有利、有节。相较而言，企业“声明”走自我贴金路线，基本没有正面拆招，且大而无当地扣上“不可告人的目的”等虚妄的帽子。涉事企业指责《百亿》一文是“利用从互联网搜集的不实信息，对权健进行诽谤中伤”。而如果《百亿》一文仅仅是“搜集”或“转载”，始作俑者显然不是文章的作者，那么涉事企业的矛头究竟该指向谁？

吃瓜到现在，两个共识是毫无疑问的：一是自媒体大号跟保健品大号较真的勇气值得赞赏，这于维护公共利益来说绝非坏事。二是事关消费者合法权益和保健市场的公平正义，“宁可信其有”是基本的敏感与警惕，行业监管和司法部门应快速介入，看看究竟是“一地鸡毛”还是“一场误会”。

养生保健刚需之下，这些年的中国保健品市场几乎处在“人傻钱多速来”的状态。不少消费者因盲目购买使用号称具有治病奇效的保健品，或贻误治疗，或倾其所有，或危及生命。然而，保健机构和保健产品仍在城市街巷门庭若市。权健事件也许能成为整肃保健品市场的契机。（邓海建）