血脂异常是现代医学的名词，是指人体内脂蛋白代谢异常。据统计，中国成人血脂异常患病率为40.4%，保守估计全国血脂异常人数接近2亿。血脂异常是以低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）或血清总胆固醇（TC）升高为特点。

从中医上讲，血脂异常是因膏脂过剩，输化失常，清从浊化，浊为脂化，诊断属中医的“污血”“眩晕”范畴。证型主要分为痰浊、痰瘀。血脂异常的西医治疗通常是服用他汀类药物，但这类药物可能会存在肝功能异常、肌病等不良反应。医生开出他汀类药用时，要定期观察患者情况，适时调整药物服用的剂量及服用时间，避免副作用的发生。

大量临床研究和实践证实，多种中药也具有良好的降脂效果，如红曲、三七、山楂、荷叶、泽泻、决明子等。尤其是红曲，其中含有天然的他汀类物质，李时珍在《本草纲目》中就收载有若干个含有红曲成分的治病良方。但红曲中的他汀类物质含量低且不稳定，直到20世纪90年代，北京大学的科学家发明了一种特殊的红曲菌，接种在大米上能够稳定高效地产出他汀类物质。这种“天然他汀”获得了国内和国际多项发明专利。中国冠心病二级预防研究结果显示，“天然他汀”能显著降低冠心病死亡和全因死亡，且不良反应更少。

中医治疗血脂异常的非药物疗法，又分为控制饮食和体育锻炼两个方面。血脂异常者平素喜欢肥甘厚腻、辛热香浓的饮食，从而导致血脂异常。故应减少肥肉、黄油、鸡蛋等高油脂摄入，增加瘦肉、鱼等高蛋白低脂肪的食物。蔬菜和水果以应季为佳，比如冬季就以山楂、石榴、苹果为主，不吃黄瓜、李子、荔枝等非冬季产出的蔬菜水果。同时辅以形体锻炼、精神调摄、起居调护等综合调理。不宜激动、暴躁，可练习易筋经、太极拳、五禽戏。药物治疗可以选择药食同补的三生汤、荷叶饮等。▲