市场监管总局：保健食品禁止宣称有治疗功能

为加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理，市场监管总局昨日发布公告，要求保健食品经营者以电话形式进行保健食品营销和宣传时，应当真实、合法，不得作虚假或者误导性宣传；不得明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能。

根据工业和信息化部、市场监督管理总局等13部门联合印发的《综合整治骚扰电话专项行动方案》，市场监管总局要求，保健食品生产经营企业要按照《行动方案》要求，认真开展电话营销行为自查自纠。保健食品经营者以电话形式进行保健食品营销和宣传时，应当真实、合法，不得作虚假或者误导性宣传；不得明示或暗示保健食品具有疾病预防或治疗功能；不得利用国家机关、医疗单位、学术机构、行业组织的名义，或者以专家、医务人员和消费者的名义为产品功效作证明；不得虚构保健食品监制、出品、推荐单位信息。电话营销的保健食品应当符合《中华人民共和国食品安全法》的相关要求，不得在保健食品标签、说明书中夸大功能范围，进行虚假宣传。

市场监管部门将把电话营销列入保健食品日常监督管理重要内容，督促企业切实履行主体责任，规范电话营销行为。重点加强保健食品虚假宣传、明示或暗示疾病预防或治疗功能等行为的监督检查。加强征信管理，建立信用档案，根据电话营销监测和消费者投诉等情况，把有重大违规行为的保健食品电话营销举办者、品种纳入监管“黑名单”，相关行政处罚信息通过国家企业信用信息公示系统依法向社会公示。

据介绍，市场监管、工业和信息化部门、公安机关将加强联系沟通，建立综合整治骚扰电话营销工作机制和违法违规行为联合惩戒机制。对涉及违法违规电信呼叫业务的，及时移交工业和信息化部门处理。涉嫌违法犯罪的，及时移送公安机关处理，形成“一处失信、处处受限”的高压态势，着力营造全社会齐抓共管的良好社会氛围。

市场监管总局表示，消费者发现保健食品违法违规电话营销行为的，可拨打12315进行投诉。