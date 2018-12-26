严寒的冬日，尚赫用爱温暖

12月25日，尚赫公司联合优秀品牌人胡瑶寰宇大使援建了第185所云南省永平县北斗彝族乡六米村尚赫胡瑶小学。近年来，尚赫及尚赫梦想品牌人跨越21个省、市、自治区，用自己的实际行动回馈社会，贡献力量，帮助着那些需要帮助的孩子们。

提到这所公益小学，寰宇大使胡瑶说，看着这些孩子们脸上的笑脸，心里特别开心。此次，除了学习必需品，胡瑶寰宇大使代表尚赫公司带来了20万的善款，用来改善孩子们的学习环境。未来，寰宇大使胡瑶表示，会为这里的孩子继续奉献爱和温暖，用自己的行动履行一个公益品牌应有的社会职责，才不辜负这里孩子的期望与尚赫公司的栽培。

践行公益不仅是尚赫精神的延续，更是凸显人文关怀和推动社会和谐的关键。自2014年创立至今，尚赫一直致力于在行业中树立起的典范形象，积极投身于公益事业，使尚赫的公益之路常态化、专业化。截至目前，尚赫公益基金会已累计投入爱心资金 4617万发动爱心志愿者117111人次，受助小学 生76674人次。

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