我科学家敲开第三代宫颈癌疫苗研制大门

厦门大学夏宁邵团队采用新兴的结构疫苗学方法，获得了只需要七种类病毒颗粒就能覆盖二十种HPV病毒型别的第三代宫颈癌疫苗，为研制覆盖所有高危型别HPV的第三代宫颈癌疫苗奠定了关键技术基础，敲开了第三代宫颈癌疫苗研制大门。日前，相关研究成果发表在国际期刊《自然·通讯》上。

宫颈癌主要由人乳头瘤病毒(HPV)感染引起。提高宫颈癌疫苗预防效果的传统方式是增加HPV类病毒颗粒的种类，从而“一对一”地预防更多的HPV病毒型别。现有的第一代和第二代宫颈癌疫苗，均使用类似于HPV天然病毒颗粒的“类病毒颗粒”作为疫苗抗原，其中九价疫苗可预防约90%的宫颈癌，但仍有与另外近10%宫颈癌相关的HPV型别没有得到覆盖。

夏宁邵研究团队采用了新兴的结构疫苗学方法，开展第三代宫颈癌疫苗设计。他们比较了HPV病毒颗粒的结构特征和病毒在进化过程中的亲缘关系，发现亲缘关系较近的HPV病毒颗粒在结构上拥有共同的骨架和不同的外在细节形貌特征，进而通过结构设计使一种HPV类病毒颗粒同时具备了三种HPV病毒颗粒的外在细节形貌特征，获得了只需要七种类病毒颗粒就能覆盖二十种HPV病毒型别的第三代宫颈癌疫苗，实现了一种HPV类病毒颗粒具有同时保护三种HPV病毒型别的功能，在增加疫苗可预防病毒型别的同时，减少了疫苗抗原所需的类病毒颗粒的种类。

多年来，夏宁邵团队始终保持着科研成果的高转化率。2016年，团队中的夏宁邵、李少伟两位教授双双入选年度全球转化研究人员前二十榜单。这个榜单由《自然·生物技术》（Nature Biotechnology）每年评选。

这种高转化率离不开与养生堂旗下企业万泰生物的通力合作。此前，夏教授团队与万泰生物一起，成功研制出了我国第三代、第四代艾滋病诊断试剂、戊肝疫苗等产品。夏教授团队还与万泰生物共同研制出了国产宫颈癌疫苗。该疫苗有望于2019年上半年获批上市。

万泰生物是从事生物诊断试剂与疫苗研发生产的高新技术企业，由养生堂集团控股。自1991年成立以来，已发展成为亚太范围重要的艾滋诊断试剂生产基地、中国免疫诊断试剂以及国家生物高新技术产业化示范工程基地。公司的戊肝疫苗产品益可宁拥有国内7项发明专利，国外授权30个发明专利。而其与夏宁邵团队共同研制的宫颈癌疫苗产品馨可宁，是国产完成III期临床试验的宫颈癌疫苗。该疫苗的上市将使我国成为继美国和英国之后第三个具备宫颈癌疫苗自主供应能力的国家。