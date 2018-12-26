北京市人大常委会调研小规模食品生产经营管理

为进一步做好《北京市小规模食品生产经营管理规定（草案）》的审议工作，昨天下午，市人大常委会组织部分委员代表赴朝阳区进行立法调研。市人大常委会主任李伟参加。

调研组先后来到建外街道“N+”便利店、呼家楼街道“一碗面”餐饮店和同乐隆华超市，了解小食杂店、小餐饮店经营和监管情况。委员代表们走进店铺和操作间，查看经营许可、检验检疫、消防安全台账，详细询问小规模食品生产经营者和市场监管人员进货渠道、食品安全保障措施、员工培训以及经营中遇到的困难问题等情况。

李伟在调研中指出，食品安全是民生问题的头等大事。《北京市小规模食品生产经营管理规定》的立法，是贯彻落实国家食品安全法的需要，更是为了满足居民对生活便利性、安全性的需求，保障经营者合法权益，规范政府监管行为。要进一步坚持以民为本、立法为民的理念，积极听取各方意见建议，通过地方立法实现严格监管、严防风险，确保食品安全，筑牢“舌尖上”的防线。要改善小规模食品生产经营环境，推进小规模食品生产经营规范发展、健康发展、安全发展、放心发展，积极回应群众关切，增强群众的获得感幸福感安全感。

市人大常委会副主任张清，秘书长刘云广一同调研。