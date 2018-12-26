刘延云：探索助农新模式，看食材供应链如何精准助农

12月15日， 由中国烹饪协会主办的“2018中国餐饮企业家大会”在京召开。禧云国际董事长刘延云，以其2018年7亿元的农副产品销售，34万亩的订单农业，10年扎根贵州、扎根毕节的战略，以及探索的精准助农模式，荣获“2018中国餐饮企业家精准扶贫突出贡献人物”奖。

禧云国际董事长刘延云在“2018中国餐饮企业家大会”发表讲话

就读大学期间，刘延云便有一个梦想，希望通过创办一个企业，让更多的农民成为产业工人，让更多的人富裕起来。无论是创办团餐企业千喜鹤，还是成立团餐产业链一站式企业服务平台禧云国际，刘延云始终保有那份初心：在为团餐企业提供供应链集中采购、品牌整合营销、食品安全管理、人才管理培训、企业信息化建设、供应链金融服务的同时，他还在不遗余力地帮助农民增收致富，“作为企业家，一个人的成功不算真正的成功，只有帮助更多的人的走向成功、走向富裕，才是真正的成功。”

上世纪90年代以来，刘延云走遍了河北、河南、山西等地的乡村，就助农工作向有关部门建言献策；为贯彻落实国家政策方针，助推贵州省毕节市助农攻坚事业，刘延云决心以毕节为试点，举全公司之力为贵州振兴农村经济的产业革命贡献力量。为此，他曾在短短一个月的时间里，四次往返于北京和威宁之间，行程达2万余公里，目的只有一个，为当地助农尽一份责、出一份力……

禧云国际董事长刘延云在威宁五里岗三膜马铃薯基地考察

考察助农受到震撼，从“救场”踏入助农路

今年3月29日，刘延云受全国工商联邀请，陪同全国政协副主席、全国工商联主席高云龙到贵州省毕节市考察助农情况。绿水青山的环境、丰裕富饶的物产和辛勤劳作的身影，给刘延云留下了深刻的印象，然而，由于交通不便，加上农民盲目种植，导致丰收的农产品卖不出去，即便卖出去也卖不了好价钱，最终增产不增收。

“不能让农民的心血白费，”刘延云决定，帮助农民解决销路这一"老大难"问题。“‘卖’是老百姓面对的80%的困难，我们要解决的，就是当地群众和政府所面对的80%的困难！”

首次踏上毕节市威宁县的这一天，刘延云便迎来了挑战。4月6日，威宁县第一茬马铃薯刚刚下来，全县收成足足有11300吨。然而，这一丰收的景象却未让当地薯农喜出望外。"如果不能尽快找到大的销路，马铃薯就会大批烂掉。"威宁县主管农业的副县长朱云川心急如焚。

来不及喘口气，刘延云就开始了“救场”，“解决农副产品销售问题，缺的不是技术手段，也不是物流公司，缺的只是中间流淌的那份信任与担当！”刘延云紧急部署，数百名名采购专员连续作战，发动各地农产品批发商们前来进货。至5月底，与北京新发地、石家庄桥西、重庆双福等大型农贸市场及来自南昌、金华等地的农产品经纪人620多位达成了采购意向。

构建立体化销售网络，向全国提供优质货源

尽管完成了第一茬马铃薯的销售工作，但按当地农作物的成长周期，7月初第二茬更大规模的马铃薯即将上市。刘延云清醒地意识到，救急式的推销是应急性的、治标不治本的，绝非长久之策，“助农工作要取得实质性突破，应该综合施治，打组合拳，向纵深推进。”

为解决农产品销售问题，刘延云构建了线上线下相结合的立体化销售网络，让整个农副产品的销售链条运行得更加顺畅：

在线下，刘延云组建了禧云千链助农团队，联系了多名经纪人与各乡镇对接，通过跑市场、入乡村，深入了解农民的需求与痛点，帮助农民找销售渠道。

禧云千链助农团队帮农户采摘辣椒

今年8月5日，金沙县大田乡第一茬辣椒丰收，但农民却高兴不起来，阴沉的天气，预示着降雨的到来，一旦下雨，不能正常采摘的辣椒便会出现糜烂情况，甚至会影响第二茬的生长。了解情况后，禧云千链驻金沙县的助农团队当晚就紧急联系了15位经纪人，最终与部分经纪人达成收购意向。第二天一大早，团队成员摸黑赶路，六点半便到达辣椒基地，采摘、装车，用最短的时间搬运上车，最终顺利完成收购。

在线上，禧云千链通过微信公众号、掌上农拼，并与淘宝、有赞、拼团、拼多多等多家大型网络公司合作在电商平台上售卖农特产品，向全国提供货源。目前，禧云千链已通过有赞APP实现贵州手工月饼、特色火腿、苦荞等贵州特产的售卖。

带动建立加工厂，带动农民增收致富

“农产品的利润是微薄的，解决销路，只是助农的第一步。”刘延云认为，要想提高这些不愿脱离土地的农民的收入，就必须提高农产品的附加值。

丰收的土豆

威宁是贵州的“马铃薯之乡”，被中国食品工业协会马铃薯专业委员会命名为“中国南方马铃薯之乡”，自然气候特点和土壤都非常适合马铃薯生长，是当地人维持生计的重要农产品。数据显示，2017年，威宁全县种植马铃薯170万亩，总产量达到341.285万吨，然而，当地的深加工能力仅为1.98%，其中，加工马铃薯鲜薯仅为6.78万吨，年产马铃薯淀粉1.03万吨，远远不能满足高产量的要求。

马铃薯尚且如此，其他农产品的深加工就更弱了。

深思熟虑之后，刘延云决定以农产品加工业为引领，着力构建全产业链和全价值链，引导农业产业链向深度延伸。为此，他开始整合当地重点产品基地：雪山镇对应马铃薯，草海镇对应萝卜，中水镇对应辣椒，炉山镇对应乌撒烤茶，哈喇河乡对应野核桃，迤那镇对应苹果，以此来布局当地的原料基地和农产品加工。

为将助农成果更快地普惠当地，刘延云还建立了一站式食材配送公司，将以上的深加工产品统一采购、统一菜谱、统一配送方式，形成符合国家标准的营养配餐，直接配送到威宁全县30万中小学生的餐桌上，让孩子们茁壮成长。

如今，刘延云根据各县农业产业结构，与当地政府一起进行建立农产品加工厂的前期调研摸底，初步梳理确定第一阶段启动15个农产品加工厂，主要包括辣椒、菌类、时令蔬菜、茶叶、经果、中药材等品类。这些举措不仅使农民的腰包鼓了起来，也为合作伙伴提供了质优价廉的成品、半成品。

发展订单农业，从根源解决销路难题

实践经验丰富的刘延云，深知做工作干事情要抓主要矛盾和矛盾的主要方面，方能事半功倍。要想彻底打赢助农攻坚战，就必须从源头入手。“目前来看，做好助农工作，最根本的要靠引进产业链企业，发展订单农业，调整产业结构，建设大数据农业。”

刘延云决定利用禧云千链全国布局的渠道优势、资源优势、平台优势和品牌优势，打造订单平台，发展订单农业，从根源上解决农产品销路问题，“订单农业不仅能使传统农业升级成为大数据新型农业，解决农民的销售难题，也能从源头上把控食材质量，为我们的合作伙伴提供品质有保障的产品，一举多得。”

禧云国际董事长刘延云董事长实地考察

在贵州，辣椒是一种文化，这里的辣椒在全国闻名，其中，毕节的辣椒更是以“贡椒”身份为人所熟知。刘延云引入了近十家辣椒产业链相关企业，并于9月下旬筹建了毕节市辣椒协会，整合了当地的辣椒产业，“目前，我们已在毕节下属金沙县、黔西县、纳雍县及其他县区落地15万亩辣椒订单。”刘延云说道。

除辣椒之外，禧云千链还与全国南瓜农特产品需求市场对接，在毕节市织金县、纳雍县、赫章县、黔西县四县展开15万亩南瓜的订单农业种植；禧云千链也导入了洋葱产业，计划明年在毕节提供10万吨洋葱订单，预计订单规模在3-4万亩，毕节的订单农业规模，合计达到34万亩。

“只要农业发展方向走对了，不愁没有拨云见日的那一天！”在刘延云的统筹下，禧云千链已建立起农副产品从种植养殖到生产、加工、销售的供应链体系，让农民生产更加安全放心的生产高附加值农副产品，实现产供销O2O模式高效对接。在此过程中，不仅农民群众实现了可持续的脱贫、增收、致富，禧云千链也获得了稳定、优质、安全的原材料，与农民、团餐企业、消费者实现了多方共赢。刘延云表示：“未来5年，我将用60%以上的时间扎根毕节‘三农’一线，带领禧云国际以愚公移山和‘钉钉子’的精神，为乌蒙大地这片神奇而美丽土地上的人民，找到一条‘黔货出山、品牌打造、数据支撑、精准加工、结构调整、产业升级’的大数据农业产业发展之路！“

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