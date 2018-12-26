缩短耐多药结核疗程有新方案

复旦大学附属华山医院张文宏教授牵头的全国多中心耐多药结核病协作网通过长达4年的研究，提出基于分子药敏的耐多药结核精准治疗新策略，将分子药敏显示吡嗪酰胺敏感患者的治疗疗程缩短至12个月，无复发成功率达82.4%。相关研究论文近日被欧洲呼吸病协会期刊《欧洲呼吸病杂志》接收。

据了解，以孟加拉方案为代表的短程化疗方案将耐多药结核病治疗成功率提高至87.9%。截至2017年，62个国家推广孟加拉方案，但中国不在其中。原因是该方案适用于喹诺酮药物敏感或者未有喹诺酮药物使用史的患者，而中国耐多药患者喹诺酮药物的耐药率达45%。此外，孟加拉方案疗程强化期药物增加至7种，并使用了多个中国尚未广泛应用且不良反应难以接收的抗结核药物。

张文宏团队发现，孟加拉方案及其验证研究仅根据病史排除可能的氟喹诺酮类和二线注射类药物耐药患者，而药敏试验结果并不作为强制要求。这适合于初治患者占比较大而药敏检测能力不足的国家。而中国耐多药结核患者中复治患者与二线药物的耐药比例高，但是耐药检测能力强。基于此，课题组提出通过快速、准确的分子药敏检测，将耐多药患者进行分层，分为短程治疗（适合与孟加拉方案入选标准比较接近的患者）和强化治疗方案（适合对其他抗结核药物耐药程度较高的耐多药结核病患者）。

研究团队通过吡嗪酰胺分子药敏检测，对76名耐多药结核病人的治疗方案进行优化，将分子药敏显示吡嗪酰胺敏感患者的治疗疗程在不新增药物的情况下缩短至12个月，无复发成功率达到82.4%。如进一步排除氟喹诺酮类和（或）二线注射类耐药患者，12个月短程方案可将治疗成功率提高至86.2%。

本研究是国际上首例通过分子药敏指导耐多药结核病病人治疗的前瞻性研究，也是中国第一个得到国际认可的短程化疗方案。（特约记者刘燕 通讯员李杨）