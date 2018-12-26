危险食物清单来了！营养学家眼中的最危险食物竟是它

俄罗斯卫星通讯社报道，最近俄罗斯营养学家列出一份“危险食物”清单，以提高人们对饮食问题的警惕。

营养学家们称，腊肠和以肉制品为基础的香肠对健康的危害最大。其价格越低，肉含量就越少，同时致癌物质含量也越高。

与此同时，营养学家们解释说，由于存在高含量的磷酸盐和反式脂肪酸，廉价的熟食在“危险食物”清单中位列第二，最好避免食用。

除此之外，他们还建议避免购买廉价奶酪，因为其中常常包含对人体极其有害的人造奶油;罐头也是专家们眼中的“雷区”。罐头价格高低直接决定了其营养成分的含量与品质的高低，廉价的鱼肉罐头可能会因其罐头盒本身的氧化作用，导致某些有害的重金属离子混入食品。

所以，消费者们一定要提高警惕，最好避免购买腊肠、熟食和廉价罐头这样的食品，为自己和家人的饮食安全保驾护航。(实习编译：郭栩麟 审稿：赵怡蓁)