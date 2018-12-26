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北京加强紧缺医学人才培养

李琳 姚秀军

2018年12月26日08:53 来源：健康报网

北京市政府办公厅近日印发《北京市关于深化医教协同进一步推进医学教育改革发展的实施方案》。《方案》提出，到2020年，北京市全科、儿科、精神科、公共卫生等紧缺人才培养将得到全面加强，护理等医学相关专业人才培养要协调发展。

《方案》指出，到2020年，北京市医学专业院校教育、毕业后教育和继续教育制度将较为完备，以拔尖创新医学人才培养为引领、应用型医学人才培养为主体、定向医学生培养为补充的医学专业人才培养体系更加健全。同时，北京市将逐步建立“5+3+X”连续统一的临床医生培养方式，到2020年，基本形成以自主培训人员为主的住院医师规范化培训机制，推进专科医师规范培训。采取定向培养方式，为基层医疗卫生机构和涉农地区培养医学专业紧缺人才。

《方案》明确，合理确定公立医疗卫生机构薪酬水平和绩效工资总量，分配向高危岗位、创新岗位、高劳动强度和农村偏远地区岗位倾斜。完善绩效管理体系和内部分配机制，儿科、产科、精神科、病理等临床紧缺专业医务人员的收入水平不低于本单位同级别医务人员。落实全科医生培养与使用激励机制，落实公立医院用人自主权。

据了解，北京将建立北京市医学教育工作联席会议制度，协调解决医学教育和人才培养使用中的重大问题。建立医学教育供需匹配机制，优化院校专业布局。建立多元投入机制，实行医学教育经费保障动态调整机制。加强考核奖惩，将临床教学和人才培养工作作为公立医院绩效考核的重要指标。（记者李琳 特约记者姚秀军）

(责编：许晓华、杨迪)


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