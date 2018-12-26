冬至时节 温通经络，远离关节痛！

受访专家：广东省中医院副院长、教授张忠德

医案

刘姨，54岁，手指关节肿胀伴疼痛半年

54岁的刘姨，今年1月份出现手指关节疼痛，晨起僵硬感，以左侧食指、中指关节尤为明显，被某医院确诊为风湿性关节炎，经过抗炎止痛治疗后有所缓解，但一停药就会加重。阴雨天，疼痛加剧，平时不敢触碰冷水，后在网上买了个小型理疗仪治疗，起初有所缓解，但痛起来仍很难受。入冬以来，手指关节屈伸不利加重，中指关节及食指关节部分肿胀，上网得知这个病会导致手指关节变形，刘姨寝食难安。无意中了解到德叔治各种风湿有妙招，刘姨急匆匆找德叔。

德叔解谜

道路被风寒湿封住，要补气补血

刘姨是地地道道的广州人，虽说广州的冬天天气暖和，但遇到冷湿气流的影响，有一段时间会阴雨绵绵，很湿冷。德叔认为，此时正气不足，使得寒湿之邪有隙可乘，袭击人体肌肉关节，尤其冬至后，一场细雨就会令寒与湿胶结，最喜侵袭肌肤及关节，造成关节疼痛，遇冷加重，甚至肿胀变形。治疗上，在通络同时，要补气补血为主，经过两次中医辨证治疗，刘姨的手指关节痛好了七八成。

预防保健

艾灸配中药沐足，养足阳气

冬至为“进补佳季”，此时，养生重点是“养阳”。德叔建议刘姨不要一起床，就急忙洗漱，要马上披一件外套，莫受寒。平时可用艾灸关节疼痛的部位及足三里、太溪、悬钟等培补脾肾、强筋骨之穴位，达到固本培元、通络止痛之功效。具体操作方法如下，点燃艾条，置于皮肤2-3cm处，进行烤灼，每个穴位灸10-15分钟，操作过程中要及时弹灰，避免烫伤。同时用花椒生姜水泡手，花椒10克，生姜30克，煎煮约40分钟，倒入适量黄酒，浸泡约15分钟，一周3-5次，但水温一定要控制好，尤其是老年人皮肤敏感性较差，水温不宜过高，以免烫伤。

足三里：在小腿前外侧，当犊鼻下3寸，距胫骨前缘一横指（中指）。

太溪：在足踝区，内踝尖与跟腱之间的凹陷处。

悬钟：在小腿外侧,当外踝尖上3寸,腓骨前缘。

德叔养生药膳房

●当归炖羊肉

材料：当归5-10克，枸杞15克，羊肉350克，生姜3-4片，红枣去核2-3枚，精盐适量。

功效：养血散寒

制法：将羊肉洗净，放入锅中，加入适量清水，放入枸杞、当归、生姜、红枣，文火慢炖，待出锅时加入适量精盐调味，吃肉喝汤。此为1-2人量。

●杜仲黄芪乌鸡汤

材料：杜仲10克，黄芪10-15克，乌鸡1只，精盐适量

功效：补气健脾，强筋健骨

制法：将乌鸡洗净，放入锅中，加入适量清水，放入杜仲、黄芪，煮开后改为文火，加入精盐调味。此为2-3人量。