英国胃肠病学会杂志《胃肠病学》刊登韩国一项最新研究结果称，酒精性脂肪肝患者罹患心血管疾病的风险比非酒精性脂肪肝患者更高。

该研究由韩国成均馆大学医学院研究员张耀秀（音）及其研究小组进行。他们对参加韩国健康体检的10万多名韩国成年人相关数据展开了分析，包括参试者冠状动脉粥样硬化风险、每日饮酒量，以及通过超声波检查的脂肪肝情况等。结果显示，脂肪肝与冠脉钙化呈正相关关系。在调整了多种潜在相关因素后，研究人员发现，与对照组（不过量饮酒且没有脂肪肝的参试者）相比，非酒精性脂肪肝和酒精性脂肪肝患者发生冠脉钙化的风险分别高出1.1倍和1.2倍。无论是否肥胖，酒精性脂肪肝与冠脉钙化间的关联基本相似。

科学家表示，研究结果证实脂肪肝会加速冠脉钙化，进而增加心血管疾病风险。饮食控制、积极运动和必要时的药物干预都是防治脂肪肝的关键。▲

（金 也）