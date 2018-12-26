贪吃柑橘水果？可能会招来这4个麻烦

在柑橘收获的季节，这些黄灿灿的水果难免会入侵我们的饮食生活。酸酸甜甜的汁水浸润了我们敏感的味蕾，带来一次又一次的欢愉感。

吃货的贪吃理由总是很多，“橘子皮好剥，太方便吃，一吃就是一大把”，“柚子个太大，好不容易掰开，不吃完太可惜了”，“吃橙子原来还能有点节制，但自从有了剥皮神器，吃起来就停不住了”……再加上一些健康说法，比如“吃维生素C丰富的柑橘有利于美白”，“吃柑橘水果有利于预防肾结石”，“吃柑橘水果有利于预防肺癌”……就更让人们贪吃柑橘水果找到理由了。

但是，您知道吗？柑橘水果吃多了，也是会给健康带来一些小麻烦的！

小麻烦1：皮肤变黄

“柑橘水果吃多了，自己也变成了小橘子的颜色”，不知道您有没有过这种经历？这是由于柑橘水果的颜色主要来源于类胡萝卜素这一类物质，它们最大的特点就是可以在人体的脂肪储存沉积下来。

我们每个人的皮肤下面，都多多少少有一层皮下脂肪。如果短时间内大量吃柑橘类的水果，其中丰富的类胡萝卜素会迅速在体内富集，便会源源不断地被运到我们的皮下脂肪储存起来，把原本偏白的脂肪染成了浓郁的金黄色，皮肤自然看起来就变黄了。

少量吃点不妨碍哦……毕竟国人膳食中维生素A和胡萝卜素往往不足，如果您日常南瓜胡萝卜等吃得不多的话，经常少量吃柑橘获取胡萝卜素是有好处的。

不过即使出现这种现象，您也大可不必担心，因为这黄色只是看上去有些怪异，其实对我们的健康没有什么影响。只要停止摄入高类胡萝卜素的食物，很快就可以恢复正常的肤色。

小麻烦2：影响某些药物代谢

在这么多种柑橘水果中，西柚是需要我们特别关注的一种水果。美国食品药品管理局（FDA）特别警告：西柚汁会抑制CYP3A4酶的活性，从而导致药物过多或过少地被人体吸收。

药物过多进入血液，可能达到常规剂量的几倍甚至几十倍，很容易引起不良的副作用。

而药物过少地进入体内，达不到起效剂量，不能有效地控制疾病，容易延误治疗，造成疾病加重。

在常见的药物中，降脂药、降压药、抗心律失常药、镇静催眠药、抗焦虑药、免疫抑制剂都会和西柚汁发生反应。而更有研究表明，西柚汁可以和上百种药物发生相互作用。因此我们在服用药物的时候，一定要参照说明书，更不要用西柚汁去服药。

其他柚子比如蜜柚之类，也要小心点哦……虽然没有西柚那么严重，但服用药物时，也要暂时避免为好。

小麻烦3：潜在增加过敏的风险

吃太多柑橘类水果会增加过敏风险，感觉是个很新鲜的说法。

不过也有一篇对2641名2岁儿童进行的流行病学研究发现，在妈妈临产前最后4周的饮食中，如果柑橘类水果摄入量较大，可能会增加孩子食物过敏的风险。

这个结果听着很新鲜？其实也不是完全难以理解。因为此前已经有研究发现，在柑橘类水果（特别是橙子）、芹菜、甜椒等蔬菜水果中，确实都含有可能与食物过敏相关联的微量化学成分。

所以，为了减少未来宝宝过敏的风险，在怀孕最后几周的时候，不要贪吃柑橘类水果（特别是橙子）、芹菜、甜椒这些蔬果。少量一点当然是没事的啦，不要因为好吃就放开了吃。

小麻烦4：可能让人长胖

其实这个小麻烦应该在大家的意料之中——柑橘类水果那么甜，必然含有相当多的糖分。比如橙子的糖含量约为11.8%，葡萄柚的糖含量在10.7%左右，而最厉害的橘子，糖含量高达13.3%。

以前的柑橘水果酸度比较大，现在经过多年的育种培养，很多品种所含的酸越来越少，含糖量越来越高。什么“冰糖橙”“砂糖橘”“蜜柚”，意思都是和其他品种相比，它们的味道特别特别甜……

说起来，10%左右的糖含量似乎还不算特别高，但味道好吃就停不下来，一不小心可能吃一两斤，糖的总量可不是小数目。

比如说砂糖橘，吃一斤就是约66克糖，接近一碗米饭的碳水化合物了（100克大米的一碗饭，约含碳水化合物75克），相当于一个轻体力活动女性一日15%的能量。在三餐之外额外吃这么多碳水化合物，得运动一小时才能消耗掉。

又比如说，一个蜜柚的重量大多在800克左右。就算去了皮，如果把全部果肉吃掉，那总热量也相当可观了……一天吃两瓣就好了。

柑橘水果富含维生素C、钾、类黄酮、膳食纤维等多种保健成分，漂亮的颜色和悦人的香气更是受到很多人的喜爱。但如果放肆地吃小柑橘，它也会给我们带来一些不大不小的麻烦。

所以面对这些亮丽的小圆脸，我们还是要稍稍控制一下，一天吃1-2个中等大小的橙子就足够了。

那么，对水果没有抵抗力的吃货该怎样控制数量呢？给大家几个小建议：

1.反正水果天天都有卖的，一次不要买太多。买多了就会因为怕放坏而多吃。

2.食用前，先拿出一个固定的量，吃完了就停下来。不要总是考验自己在美食面前的意志力。

3.如果水果太多，或者柚子太大，不如和亲友同学一起分享吧！独乐乐不如众乐乐，再说还能避免发胖呢！

文/范志红

（中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授）