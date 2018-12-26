北京市65岁以上老人免费种肺炎球菌疫苗

北京青年报记者从北京市疾控中心获悉，从2018年12月25日起，北京市将在65岁以上本市户籍或具有北京市社会保障卡的老年人中逐步启动23价肺炎球菌多糖疫苗免费接种工作。

肺炎球菌性疾病一直是全球重要的公共卫生问题之一，是导致我国老年人发病和死亡的重要病因。根据北京市疾病预防控制中心病原学监测及一项研究结果显示，老年人肺炎住院病例中22.2%与肺炎球菌有关，住院病例的医疗直接成本平均约为18138元。为方便广大老年朋友接种，市卫生健康委员会要求全市免疫规划门诊从12月25日起逐步为老年人提供接种服务。本市年龄在65周岁以上（按接种当天计算）的京籍或拥有北京市社会保障卡的老年人可凭本人有效身份证及社保卡接受免费接种。

如需查询接种门诊地址，可拨打电话12320公共卫生热线进行咨询，也可查询北京市卫生健康委员会或北京市疾病预防控制中心网站或官方微信公众号。