热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京市65岁以上老人免费种肺炎球菌疫苗

张小妹

2018年12月26日07:50 来源：北京青年报

　　北京青年报记者从北京市疾控中心获悉，从2018年12月25日起，北京市将在65岁以上本市户籍或具有北京市社会保障卡的老年人中逐步启动23价肺炎球菌多糖疫苗免费接种工作。

　　肺炎球菌性疾病一直是全球重要的公共卫生问题之一，是导致我国老年人发病和死亡的重要病因。根据北京市疾病预防控制中心病原学监测及一项研究结果显示，老年人肺炎住院病例中22.2%与肺炎球菌有关，住院病例的医疗直接成本平均约为18138元。为方便广大老年朋友接种，市卫生健康委员会要求全市免疫规划门诊从12月25日起逐步为老年人提供接种服务。本市年龄在65周岁以上（按接种当天计算）的京籍或拥有北京市社会保障卡的老年人可凭本人有效身份证及社保卡接受免费接种。

　　如需查询接种门诊地址，可拨打电话12320公共卫生热线进行咨询，也可查询北京市卫生健康委员会或北京市疾病预防控制中心网站或官方微信公众号。

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn