上海市人民政府与中国太平保险集团签署战略合作协议

12月24日，中国太平保险集团董事长罗熹拜会中共中央政治局委员、上海市市委书记李强，上海市委副书记、市长应勇并举行会谈。罗熹和应勇共同出席了双方战略合作签约仪式。

李强表示，中国太平保险集团与上海渊源深厚，双方合作潜力巨大、前景广阔。希望集团加大在上海发展力度，把更多新机构、新业务、新产品放在上海，在积极参与上海国际金融中心建设中实现更大发展。我们将为企业在沪发展提供更好服务、创造更好条件，推动双方在更多领域、更深层次上加强合作，更好服务国家战略、服务实体经济，不断提升上海国际金融中心的国际竞争力和影响力。

罗熹表示，上海是中国太平的诞生之地，也是中国太平一直以来发展和布局的核心基地。中国太平将加大在上海的财产险、再保险以及保险服务产业的规划布局，争取为上海建设国际金融中心和国际再保险中心建设发挥重要作用，为上海市落实“三项重大任务”贡献力量。

应勇表示，上海正在加快建设国际金融中心，我们欢迎中国太平加大在沪投资，发挥自身优势，更好参与上海国际金融中心建设，服务经济社会发展。我们将为各类企业积极营造公平、统一、高效的市场环境和更好的营商环境。

会谈前，罗熹董事长与应勇市长共同为中国亚太再保险研究中心揭牌。集团总经理王思东与上海市副市长吴清代表双方签署了战略合作协议。双方领导还共同见证了太平再保险公司与上海国际集团签署合作意向书。上海市委秘书长诸葛宇杰、上海市政府副秘书长陈鸣波及相关委办局领导，集团副总经理洪波及集团主要子公司负责人等出席会谈和签约仪式。

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