中国计生协用互联网思维发挥“网上计生协”影响力

12月20日,中国计生协在京召开八届六次常务理事会暨改革工作推进会。会议全面总结2018年工作，研究部署明年任务。中国计生协党组书记、常务副会长王培安主持会议并讲话，副会长陈晓华、石岱、邓丽、勾清明、姚瑛、翟振武、王建业、刘永孚、刘兴红等出席会议。

会议审议通过了《八届四次全国理事会工作报告（征求意见稿）》。报告指出，2018年，中国计生协带领全国各级计生协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实《中国计划生育协会改革方案》，以自我革新的勇气推进新时代计生协改革发展、转型发展、创新发展。

一年来，广泛开展群众性宣传教育活动，团结会员群众听党话、跟党走，引导群众按政策生育，倡导文明新风尚。推动品牌工作深化发展，计生特殊家庭帮扶工作突出精神关怀和保险保障，覆盖失独家庭40多万人；青春健康同伴教育深入500多所高校，惠及数百万青少年；服务新市民和“三留守”人员，提高流动人口社会融合和家庭发展能力；扶贫项目聚焦深度贫困地区，助力打赢脱贫攻坚战。积极参与社会治理，维护计生群众合法权益,探索计生基层群众自治转型发展。2018年，不断加强组织和能力建设，搭建优质便利服务群众新平台，运用“互联网+”思维扩大“网上计生协”影响力。发挥民间外交优势，参与“一带一路”建设和国际人口领域多边治理，服务国家外交大局。

会议提出，2019年工作要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以全面深化全国计生协改革为主线，以增强政治性先进性群众性、坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路为根本要求，围绕健康中国战略和国家卫生健康中心工作，聚焦生育关怀与家庭健康，进一步推进改革转型，创新工作品牌，加强基层基础，提升服务能力，推动落实“六项重点任务”再上新台阶，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

会议审议通过了《关于调整和增补第八届全国理事会理事、常务理事的建议》和《中国计生协2018年财务工作报告（草案）》，听取了4个单位典型发言和各省改革推进情况汇报。

中国计生协常务理事、各地计生协代表等180余人参加会议。

（袁婷）