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国家药监局发布9家化妆品企业飞检结果 责令2家停产整改

陈燕飞

2018年12月25日11:15 来源：中国医药报

　　近日，国家药品监督管理局公布对妮维雅（上海）有限公司等9家化妆品生产企业的飞行检查结果，8家化妆品生产企业存在严重缺陷，2家化妆品生产企业被要求停产整改。

　　对广西壮美生物科技有限公司的飞行检查共发现严重缺陷6项、一般缺陷11项。严重缺陷有检验人员履职能力不足，菌落总数、霉菌酵母菌的检测方法与化妆品安全技术规范（2015版）要求不一致等。对广州市君子兰精细化工有限公司的飞行检查共发现严重缺陷6项、一般缺陷12项。严重缺陷有批次管理不规范，同一批次产品在不同记录中标注的批号不一致且无关联性等。国家药监局要求当地省级药品监管部门责成企业停产整改。

　　存在严重缺陷的还有桂林市高乐医药保健品有限公司、广州市发雅丝精细化工有限公司、杭州韵澜日化有限公司、上海锦旭生物科技有限公司、北京美浓日用品有限公司、北京日蒙生物科技有限公司。国家药监局要求企业限期整改。

　　对妮维雅（上海）有限公司检查中发现一般缺陷4项，未发现严重缺陷。

(责编：许晓华、杨迪)


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