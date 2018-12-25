国家药监局公布80批次不合格化妆品

近日，国家药品监督管理局公布新一期化妆品抽检不合格通告，标示为广州市汉邦化妆品有限公司等29家企业生产（代理）的80批次化妆品不合格。今年以来，国家药监局共发布18期化妆品监督抽检不合格通告，其中8期是关于染发类化妆品的。

此次抽检不合格化妆品具体为：标称广州市汉邦化妆品有限公司生产的昌義生态汉邦染发膏（葡萄酒红色4.45）、汉邦染发膏（绚丽紫红色7.66），标称广州市倩雅丝精细化工有限公司生产的发彩染发膏、发彩染发膏7/77，标称广州俪凝化妆品有限公司生产的俪缇染发膏等。

针对屡次抽检发现的染发类化妆品不合格情况，国家药监局化妆品监管司工作人员告诉记者，抽检发现不合格问题主要是检出的染发剂成分与产品批件或标签标识内容不一致，虽然多数不合格产品实际含有的染发剂成分符合《化妆品安全技术规范》（2015年版）中准用染发剂的种类和限值要求，安全风险较低，但是生产企业擅自变更特殊用途化妆品配方、或者标注配方与实际不符，可能引起过敏反应等问题。因此，国家药监局在2017年和2018年连续两年加大对染发类化妆品配方真实性的抽检力度。2018年，染发类产品抽检不合格率较2017年下降13.3%。

在已公布的18期化妆品不合格通告中，不合格产品批次数量排名第二的是防晒类产品，主要问题也是检出成分与特殊用途化妆品批件或标签标识配方不符。此外还有面膜类、祛斑美白类、祛痘类产品的不合格通告。

据悉，为保障公众使用化妆品安全，国家药监局持续加强抽检工作，注重抽检实效，并对部分抽检发现问题的化妆品生产企业开展飞行检查，严厉打击各类违法违规行为，国内化妆品质量安全水平稳步提升。2018年，国家级化妆品监督抽检15465批次，抽检总体合格率为94.6%，消费者可在国家药监局网站查阅不合格产品信息。