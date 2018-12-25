盼“一卡通”让看病少些堵点

未来，在公立医院看病将全部实名制并实现“一卡通”。国家卫生健康委员会21日发文，提出加快推进电子健康卡普及和应用。今后，居民凭实名认证的电子健康卡可在任一一家医疗机构挂号就诊，调阅自己电子健康档案，获取家庭医生签约服务，对诊疗费用进行医保结算或自费支付。（12月23日《武汉晚报》）

到过不同医院看病的患者或许都有相同的感受：每到一家医院，就要办一张就诊卡，且各医院的就诊卡互不兼容；患者手上的就诊卡越来越多，既容易丢失，信息还无法共享。即便一些城市推出本市通用的“一卡通”，但走出城市看病仍然需要重新办卡，在跨城甚至跨省就医越来越普遍的当下，患者就医仍有诸多不便。

看病实行全国“一卡通”，上述堵点将得到疏通。统一的电子健康卡不仅记录有诊疗信息，还可打通医疗、医保、银行等服务通道，实现多卡融合应用，使结算支付等服务更加便利。随着全国统一身份认证体系的建立，由看病实名制执行不力导致的骗保、借卡倒药、贩卖专家号等现象，将受到遏制。实行全国“一卡通”，还意味着检查检验结果等医疗信息在全国范围内实现共享，可以避免重复检查，为患者和医疗基金节省大量开支。此外，全国统一的电子健康卡有利于汇聚健康医疗大数据，为智能医疗产品开发和疾病动态监测提供便利。

当然，推行全国“一卡通”难免会面临技术、资金、利益等方面的掣肘。过去，即使是检查结果互认和城市“一卡通”，也因触及医疗机构的切身利益等原因，遭遇种种“软抵制”。全国“一卡通”涉及面更广，利益调整的幅度更大，技术要求也更高，挑战可想而知。

为此，在推行全国“一卡通”过程中，需采取相关应对措施。首先，要做好利益调整，除通过适当的利益补偿来降低改革的阻力外，还应该考虑在硬件设备建设等方面，加大对医疗机构尤其是基层和贫困地区的帮扶力度。其次，要“以服务带应用、以应用促发展”。只有渐进式地扩大民众在“一卡通”上获得的好处，才能不断提升他们的接受度和支持度。此外，在信息安全、信息融通等诸多方面，也需配套出台针对性举措。如此方能促使全国“一卡通”尽早落地，让民众获得诊疗信息全国互联互通带来的好处。