我科学家率先敲开第三代宫颈癌疫苗研制大门

厦门大学夏宁邵团队采用新兴的结构疫苗学方法，获得了只需要七种类病毒颗粒就能覆盖二十种HPV病毒型别的第三代宫颈癌疫苗，为研制覆盖所有高危型别HPV的第三代宫颈癌疫苗奠定了关键技术基础，敲开了第三代宫颈癌疫苗研制大门。日前，相关研究成果发表在国际权威期刊《自然·通讯》上。

宫颈癌主要由人乳头瘤病毒（HPV）感染引起。提高宫颈癌疫苗预防效果的传统方式是增加HPV类病毒颗粒的种类，从而“一对一”地预防更多的HPV病毒型别。现有的第一代和第二代宫颈癌疫苗，均使用类似于HPV天然病毒颗粒的“类病毒颗粒”作为疫苗抗原，其中九价疫苗可预防约90%的宫颈癌，但仍有与另外近10%宫颈癌相关的HPV型别没有得到覆盖。同时，如果按传统方式研制第三代宫颈癌疫苗，会面临疫苗接种剂量大、潜在副反应大、生产工艺难度大等问题。

夏宁邵研究团队采用了新兴的结构疫苗学方法，开展第三代宫颈癌疫苗设计。他们比较了HPV病毒颗粒的结构特征和病毒在进化过程中的亲缘关系，发现亲缘关系较近的HPV病毒颗粒在结构上拥有共同的骨架和不同的外在细节形貌特征，进而通过结构设计使一种HPV类病毒颗粒同时具备了三种HPV病毒颗粒的外在细节形貌特征，获得了只需要七种类病毒颗粒就能覆盖二十种HPV病毒型别的第三代宫颈癌疫苗，在国际上首次实现了一种HPV类病毒颗粒具有同时保护三种HPV病毒型别的功能，在增加疫苗可预防病毒型别的同时，减少了疫苗抗原所需的类病毒颗粒的种类。（柯怀鸿 记者谢开飞）