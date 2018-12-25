做姜灸，吃橘皮，吹喇叭

说起感冒，很多人都有“谈虎色变”的感觉，可是感冒却很少光顾家住广西岑溪市的百岁老人梁慧芳。因为对于长寿养生，梁奶奶有一套自己独一无二的方法。

防流感，隔姜灸。每年春天，梁奶奶都会在自家地里种下两垄土的生姜。其实，梁奶奶种这么多姜，不为吃，也不为卖，冬天的时候，她用姜来做姜灸。这源于她50岁那年冬天，她有一次感冒发烧，打针吃药都不见效，高烧不退，咳嗽不止。后来改去看中医，医生帮她做姜灸，连续做了两天后病情减轻。回家后，梁奶奶自己也学着做姜灸。长年累月做下来，想不到，竟然收到了意想不到的养生效果。每年冬天，别的老人都是医院的常客，而梁奶奶却敢在流感面前说“不”。

梁奶奶说：“做姜灸，很简单。把姜切成片，放在太阳穴或者印堂穴等位置上。拇指长的艾团点燃后，放在姜上，穴位隔着姜来灸，姜变烫就取走，重新换姜来做。每天做一次，人就神清气爽，流感看见我在做姜灸，它都会掉头就走。”原来，这就是梁奶奶对抗流感的秘方。

助开胃，吃橘皮。南方水果四季不断，冬天也是各种柑橘、橙子上市的旺季。平时，我们吃橘子都是把皮剥去，才能入口下肚。梁奶奶却不同，她的吃法让人意想不到，那就是生吃橘皮，把橘皮撕成小块塞进嘴里慢慢嚼。

梁奶奶说：“橘皮好处可多呢。吃不下饭，有胀肚的感觉，拿这个橘皮来嚼，可以帮助开胃。它是又苦又辣，但是它可以提神开胃，防晕车、治咳嗽，它还可祛除冰箱里的异味。平时，我喜欢把它晒干，放进口袋里当作我的小零食，每天嚼一点来开胃。”

气不喘，吹喇叭。梁奶奶已是百岁龄，但她上三层楼，气不喘，腿不软。这还有赖于她的另一个养生方法：吹喇叭。

梁奶奶说：“吹喇叭，可以练肺活量。不是吹牛，年轻人和我一起爬三层楼，说不定年轻人脸红气喘，而我却神态自如。”梁奶奶有一年去公园散步，偶然看到有人吹喇叭，出于好奇她站在旁边看了10分钟，只见吹喇叭的那个人脸不红、气不喘。梁奶奶回家后也买了一只喇叭。

每天早上梁奶奶都会带着小喇叭去公园吹一下，散一下步。后来，去医院体检时，医生说她的肺活量很好，像年轻人一样，还问她用什么方法来保养。梁奶奶这才想起，原来是吹喇叭的作用。

养生保健点滴行，不妨学学梁慧芳老奶奶的这些小方法，简单易学不深奥，而且效果显著。（ 梅青）