中日医院肺移植超百例 进入全球八大肺移植中心

近日，中日友好医院肺移植百例工作总结大会在京顺利召开。中国工程院院士、医院呼吸中心主任、肺移植中心主任王辰，中日友好医院院长孙阳，副院长刘鹏，医院肺移植科、胸外科主任陈静瑜，以及各界来宾近百人参加了总结会。

（图为活动现场）

活动现场，孙阳院长、王辰院士、陈静瑜主任分别介绍了中日友好医院肺移植工作的最新进展和相关成果。从工作总结会上获悉，该院肺移植年手术量突破百例，进入全球八大肺移植中心行列。陈静瑜介绍说，目前我国肺移植的供、受体和国外相比有很大的不同。"因为没有脑死亡立法，目前我国脑死亡病人，平均呼吸机的时间一周左右才完成器官捐献；同时，肺移植没有进入医保，许多年轻的呼衰病人得不到及时的救治。此外，我国肺移植受者都是濒危状态救命才选择肺移植，国外受者是为改善生活质量享受生活选择肺移植，我们的老年肺纤维化病人占了70%。"陈静瑜说，我国肺移植发展如此艰难，但中日友好医院肺移植中心质量仍接近了国际先进水平，这主要得益于中日友好医院肺移植完备的体系建立。这套体系包括受者的筛选、指征把握、术前康复、供肺保护，术中胸外科与手术麻醉科规范流畅的配合、术后的监护，肺移植患者的长程管理和随访。同时具有肺移植支持体系，包括特异性抗体检测、全面的病原学监测、感染与排斥的细致分析、合并症预防等。接下来，中日友好医院肺移植中心尽快制定适合中国国情的肺移植规范，树立标杆。

活动当天，中日友好医院还宣布，将携手公益组织“大爱清尘”成立尘肺病肺移植专项救助基金，在此基础上进行尘肺病人的公益救助，同时和相关机构开展尘肺病的研究。“大爱清尘”负责人、知名公益人王克勤介绍说，2019年将会通过专项基金的筹款情况来开展尘肺病人的相关救助工作。