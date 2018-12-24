冬至吃汤圆堵住老人气管口

22日是农历冬至，扬州人也叫“大冬”，民间有“大冬大似年，家家吃汤圆”的习俗。22日上午，扬州市一位76岁老汉因“应节”吃汤圆却丢掉了性命。专家提醒市民群众，对于特定人群，食用“应节”食物，更应人性化。

22日上午，扬州友好医院邵伯医院接到患者家人求助，称76岁的孙老汉躺在家里一动不动。医护人员立即赶到患者家中。在驶向医院的路上，发现老人心跳和呼吸停止，随即进行心肺复苏急救，但没有明显反应。赶到医院后，麻醉科医师检查老人呼吸道时，发现口腔有2个整的和半个汤圆堵在气管口。后经医护人员全力抢救40多分钟，最终还是无力回天。

扬州友好医院邵伯医院副院长、麻醉科副主任医师毛正新告诉记者，吃汤圆的“应节”行为本身没问题，问题出在特定人群食用汤圆这样不太好吞咽的食物上。“像这个孙老汉，已经76岁，还有基础病，生理反应能力比较差，吃汤圆这样不太好吞咽的食物，特别容易堵塞气管。还有就是小孩，神经系统发育还没有成熟，也容易堵塞。”毛正新说，老人和小孩食用类似食物时，最好有人陪护。一旦出现问题，第一时间发现，解决问题希望很大，最简单的方法，用手抠出来就行。而一旦缺氧时间超过5分钟，就很难抢救过来。（通讯员 戚红祥 记者 陈咏）