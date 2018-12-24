日前，北京友谊医院通州院区试开诊。随着新院区的开启，一期800张床位将逐步开放。

北京友谊医院始建于1952年，是新中国成立后党和政府建立的第一所大型医院，医院设有西城院区、通州院区，通州院区位于北京城市副中心，选址于通州区潞苑东路101号院。

据了解，通州院区开设内科、外科、儿科、急诊、放射、检验等临床医技科室，所涉及科室与西城院区同步。就诊患者可通过网络、电话、微信、自助机具等多种方式进行预约挂号。通州院区总床位规划1050张，一期800张床位将逐步开放。

目前，北京友谊医院通州院区功能定位为医疗服务中心、医学研究中心、综合保健中心、科技创新转化中心和人才培养基地，推动区域医疗卫生资源均衡发展，完善城市副中心医疗服务体系建设，为副中心建设提供优质的医疗卫生保障。作为非首都功能疏解一个重要的医疗项目，通州院区将充分发挥综合实力优势，立足现有资源，快速提升医疗服务能力，提供高水平三级甲等综合医院服务。北京友谊医院西城院区和通州院区将在提供同质化医疗服务的同时，不断优化服务流程，扎实推进改善医疗服务行动计划。

■相关链接

北京友谊医院通州院区多种预约挂号方式

1.电脑预约：诊间预约、出院复诊、社区转诊、北京市预约挂号统一平台（www.bjguahao.gov.cn）

2.电话预约：114电话预约

3.手机软件预约：“京医通”微信、支付宝“北京友谊医院服务窗”、“北京友谊医院”微信服务号

4.现场自助机具

5.窗口预约：门急诊楼一层综合财务窗口