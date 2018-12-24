吃二甲双胍，最好测基因

二甲双胍具有可靠的降糖疗效，是2型糖尿病的首选药物，能有效降低患者的空腹血糖、餐后血糖。但临床仍有30%的患者疗效不佳或发生不能耐受的不良反应，严重者甚至会发生酸中毒。这是因为该药的疗效或不良反应存在个体差异，与每个人的基因有关。

二甲双胍的降糖效果取决于它的药动学特点。该药具有亲水性，口服后在体内吸收迅速，不经过代谢，以原型从尿液中排出。它在体内吸收、转运、排泄过程中，有多种功能蛋白参与。与这些蛋白表达有关的基因，就会影响它的疗效和不良反应。综合来讲，大体有以下6个基因。

二甲双胍进入肝细胞发挥作用、经肾小管分泌排出，这两个过程均需要通过转运体实现。有机阳离子转运蛋白（OCT1）由SLC22A1基因编码，参与二甲双胍在肝脏的摄取过程，OCT2由SLC22A2基因编码，参与二甲双胍从血液到肾小管的运输过程，多药物和毒素排出转运蛋白（MATEs）由SLC47A1基因编码，帮助二甲双胍经由胆汁和尿液排出。因此SLC22A1、SLC22A2、SLC47A1三种基因的多态性导致该药的血药浓度会有差异，从而影响其疗效及不良反应。多个临床研究发现，靠近DNA修复基因ATM的C11orf65基因多态性与二甲双胍疗效密切相关，携带C等位基因患者对二甲双胍应答好，其降糖效果显著。与胰岛素抵抗有关的PPAR基因、胰岛素分泌有关的ATP敏感性钾通道（KCNJ11）等基因的多态性也会影响二甲双胍的疗效。临床医生需要根据基因检测的结果及患者的血糖情况，综合判断，给出精准的用药建议。

通过基因检测，能够及时发现影响药物疗效和不良反应的位点，在用药前预测患者是否适合使用该药。根据相关基因检测的分型结果，也可以提示药物的敏感性、合适的药物品种和合适的剂量，从而提高治疗效果、降低不良反应，最终实现二甲双胍的个体化治疗。