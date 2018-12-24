火罐拔不对也会伤身 7个注意事项要牢记

近日，山东青岛一商场内，一名女子接受拔罐治疗，因操作不当，身上的罐体取不下来，无奈之下只得求助消防员。

提起火罐，大部分人并不陌生。感觉自己身体不适、腰背部酸疼时，往往会拔个罐。但是，拔火罐操作不当，可能会伤身。

南京市中西医结合医院针灸推拿科主任戴奇斌介绍，拔火罐虽然是一种简单便捷的保健方法，但很多人有一些误区，认为拔火罐时间越长越好、罐子吸附得越紧越好。正确拔火罐时间应该是在10～15分钟。此外，中医讲究辨证施治来确定拔罐的位置，不是简单的哪儿不舒服就拔哪儿。

因此以下几个拔火罐注意事项应该引起重视：

体质过于虚弱、皮肤容易过敏以及妊娠妇女都应慎用；在家中拔火罐时应注意防止烫伤及引燃易燃物；拔罐时间不宜太长，留罐时间以10~15分钟为宜，两次拔罐之间的间隔以2~5天为宜；拔完火罐后，不能直上直下取火罐，正确的方法是先用一只手将火罐向一面稍微倾斜，另一只手的指尖部位向下按压与火罐接触的皮肤，使空气经缝隙进入罐内，罐子自然就会与皮肤分开；拔火罐后不可立即洗澡，因为拔罐后皮肤敏感脆弱，此时洗澡易受风着凉，甚至导致皮肤破损、发炎等；拔罐后若局部皮肤有痒感，切不可搔抓，以免皮肤破损感染；拔罐后应注意休息，并饮一杯温开水。冬季拔罐尤其需要注意保暖，避免冷风直吹。

（摘自《中国中医药报》）